Казахстанка завоевала золотую медаль по пара пауэрлифтингу на ЧМ в Каире

— В Каире (Египет) на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу Раушан Койшибаева завоевала золото в весовой категории до 73 кг, показав общий результат 330 кг в трех попытках, — говорится в сообщении.

Серебро завоевала спортсменка из Камеруна Тамар Жизель Менге (321 кг), а бронза досталась представительнице Мексики Асуаре Гутьеррес Никс Коради (310 кг).

Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Давид Дегтярев, выступающий в паралимпийском пауэрлифтинге, пополнил свою копилку наград очередным «золотом», передает Kazinform. Выступая на помосте чемпионата мира в Каире, Давид Дегтярев в весовой категории до 54 кг зафиксировал над головой самый большой вес. В первой попытке Давиду покорилась штанга весом 187 кг, во второй — 189 кг и в завершающей — 191 кг.