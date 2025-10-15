РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    00:31, 15 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанка завоевала золотую медаль по пара пауэрлифтингу на ЧМ в Каире

    Казахстанская спортсменка Раушан Койшибаева стала чемпионкой мира по пара пауэрлифтингу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры РК.

    пауэрлифтинг
    Фото: Комитета по делам спорта и физической культуры РК

    — В Каире (Египет) на чемпионате мира по пара пауэрлифтингу Раушан Койшибаева завоевала золото в весовой категории до 73 кг, показав общий результат 330 кг в трех попытках, — говорится в сообщении.

    Серебро завоевала спортсменка из Камеруна Тамар Жизель Менге (321 кг), а бронза досталась представительнице Мексики Асуаре Гутьеррес Никс Коради (310 кг).

    Ранее сообщалось, что казахстанский спортсмен Давид Дегтярев, выступающий в паралимпийском пауэрлифтинге, пополнил свою копилку наград очередным «золотом», передает Kazinform.  Выступая на помосте чемпионата мира в Каире, Давид Дегтярев в весовой категории до 54 кг зафиксировал над головой самый большой вес. В первой попытке Давиду покорилась штанга весом 187 кг, во второй — 189 кг и в завершающей — 191 кг.

    Спорт спортсмены Казахстана Победа Чемпионат мира
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
