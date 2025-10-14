РУ
    16:45, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Чемпион Паралимпиады из Казахстана выиграл свое второе «золото» чемпионатов мира

    Казахстанский спортсмен Давид Дегтярев, выступающий в паралимпийском пауэрлифтинге, пополнил свою копилку наград очередным «золотом», передает Kazinform.

    Давид Дегтярев
    Фото: Альберт Ахметов/Kazinform

    Выступая на помосте чемпионата мира в Каире, Давид Дегтярев в весовой категории до 54 кг зафиксировал над головой самый большой вес. В первой попытке Давиду покорилась штанга весом 187 кг, во второй — 189 кг и в завершающей — 191 кг.

    Ближайший конкурент Дегтярева Херберт Асетуно из Сальвадора в каждой из трех попыток поднимал на килограмм меньше казахстанца и удостоился серебряной медали. Бронзовую награду завоевал китайский паралимпиец Ян Чжанлан.

    До настоящего момента в активе Дегтярева было две золотые медали Паралимпийских игр, а также одно золото чемпионата мира. На мировом первенстве 2025 года Давид выиграл еще одно «золото». Теперь он — не только двукратный паралимпийский чемпион, но и двукратный чемпион мира.

    На чемпионате мира-2025 по паралимпийскому пауэрлифтингу сборная Казахстана уже выиграла три золотые и две серебряные медали.

    Ранее стало известно, что мужская сборная Казахстана по паралимпийскому хоккею получила шанс выиграть лицензию на зимние Паралимпийские игры-2026. 

