Казахстан получил шанс выиграть лицензию на Паралимпиаду-2026 в хоккее

Официально подтверждено, что Казахстан присоединится к Японии, Южной Корее, Норвегии, Словакии и Швеции в борьбе за две путевки на хоккейный турнир зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Среди главных претендентов на участие в Паралимпийских играх – 3 сборные из элитного дивизиона, занявшие на последнем чемпионате мира места с 6 по 8 – Словакия, Южная Корея и Норвегия.

Конкуренцию им составят три команды из второго дивизиона (группы В чемпионата мира 2025 года), игры которого прошли в сентябре в Астане: Япония (2-е место), Швеция (3-е место) и Казахстан (4-е место)

Отметим, что Казахстан получил право сразиться за паралимпийскую лицензию в хоккее после того, как Италия, выигравшая группу В в Астане, отказалась от участия в квалификационном турнире, так как автоматически получила лицензию как команда принимающей Паралимпиаду страну.

Квалификационный турнир традиционно является одним из самых напряжённых и драматичных соревнований в календаре Международной федерации паралимпийского хоккея WPIH. В связи с наличием последних двух слотов на Паралимпийские игры, ставки в каждом матче огромны.

- Квалификационный турнир всегда является одним из самых захватывающих этапов на пути к зимним Паралимпийским играм. Эти шесть команд привнесут страсть, решимость и лучшее из паралимпийского хоккея в Йессхейм, и мы с нетерпением ждём, какие сборные получат право участвовать в Милан-Кортина 2026, — заявила Мишель Лафламм, старший менеджер Всемирной паралимпийской федерации хоккея.

США, Канада, Чехия, Китай и Германия уже обеспечили себе путёвки на зимние Паралимпийские игры, попав в Топ-5 лучших на чемпионате мира в элитном дивизионе. группы A.

Официальное расписание игр в Йессхейме будет опубликовано в до конца октября.