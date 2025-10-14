Парламентская реформа: многопартийность будет стимулировать развитие политического диалога

— Международный опыт показывает, что этот процесс должен сопровождаться созданием новых механизмов улучшения законодательной работы. Важным фактором здесь становится компетентность будущего депутатского корпуса, который должен состоять из профессионалов своего дела. Это крайне важный момент: Парламент должен быть профессиональным, — отметил он.

Президент добавил, что предложение формировать Парламент по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, обусловлено именно этой задачей. Многопартийность в рамках однопалатного Парламента будет стимулировать развитие политического диалога на профессиональной основе.

— Данное обстоятельство ставит новые требования к партийному строительству, где популизм, тем более в условиях цифровизации, не будет играть большой роли, а на первый план выйдет именно профессионализм, — считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что парламентская реформа напрямую затрагивает судьбу страны, переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям. Кроме того, Президент высказался о том, что Е-Parlament может стать востребованным в Казахстане как и e-Gov.

Напомним, 8 сентября т.г. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В ходе выступления Президент предложил сделать Парламент Казахстана однопалатным.