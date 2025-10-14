РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:18, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям - Президент РК

    Президент, выступая на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, отметил, что переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    а
    Фото: Акорда

    - Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Главы государства, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям.

    - В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи, - говорит Президент.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Парламент
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают