Переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям - Президент РК

- Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране, - сказал Касым-Жомарт Токаев.