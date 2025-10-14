Переход к однопалатному Парламенту соответствует международным тенденциям - Президент РК
Президент, выступая на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, отметил, что переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
- Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом. Важно продолжать стратегию кардинальной модернизации нашего государства, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в нашей стране, - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям.
- В целом, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира. Сейчас необходимо выработать общие установки, разумные и взвешенные предложения. Поэтому нам предстоит самым тщательным образом изучить и детально рассмотреть все точки зрения и идеи, - говорит Президент.