В Казахстане завершилось половодье. В регионах продолжают устранять последствия наводнения, семьи, оставшиеся без жилья, получают квартиры и дома. Актуальными остаются тема посевной кампании, эффективное использование бюджетных средств и петиция против смены часового пояса. Об этих и других событиях — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

На этой неделе Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Он отметил, что «встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке». Президент Казахстана видит единственным решением многолетнего конфликта создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов».

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на ситуации в Афганистане. Он пояснил, что Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором.

На встрече Президент РК назвал приоритетом необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности. Следующим приоритетом Касым-Жомарт Токаев считает сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Глава государства подчеркнул, что в рамках председательства в ОДКБ Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности.

Президент РК посетил созданный Национальный координационный центр экстренной медицины. По его словам, открытие такого уникального объекта является большим достижением отечественной медицины.

Побывал Касым-Жомарт Токаев в семейном центре SANA Sport. Он осмотрел спортивные залы, творческие кружки и учебные кабинеты. Президент вручил подарок двукратной чемпионке мира по шахматам Айару Алтынбек, которая проводит здесь мастер-класс, и пожелал ей новых побед. Юная шахматистка недавно написала письмо к Главе государства с просьбой о встрече.

В Министерстве воды и ирригации РК сообщили, что половодье завершилось во всех регионах страны. Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев доложил Главе государства о работе Правительства по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи пострадавшим. Президент поручил ускорить оценку и техническое обследование пострадавшего жилья, а также взять на контроль качество и сроки строительства домов.

Сейчас в пострадавших от паводка регионах люди, оставшиеся без жилья, активно переезжают в новые дома и квартиры. В Петропавловске сдали первые 53 из 700 запланированных частных домов в новом микрорайоне «Бiрлiк». Посетил новоселов и встретился с жителями города Премьер-министр РК Олжас Бектенов. Он поблагодарил петропавловцев за проявленное понимание и содействие в устранении последствий масштабного паводка.

Ключи от новых домов получают и жители Западно-Казахстанской области. Стройка идет в Кульсары, здесь же более двух тысяч семей получат компенсации на ремонт жилья. В Уральске ключи от новых квартир вручили пострадавшим от паводка дачникам. 151 дом строят для пострадавших от наводнения в районе Кобда Актюбинской области. В регионе уже 152 семьи переехали в новые дома и квартиры.

Всего на 7-е июня в пострадавших регионах Казахстана 841 семья получила новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Ведется строительство 1825 новых домов. Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получила 4521 семья.

В регионах полностью возместили потери погибшего в наводнение скота. Всего, по данным Минсельхоза, в период половодья было эвакуировано около 140 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Погибли 12 450 голов скота.

В Западно-Казахстанской области подсчитывают потери затонувших объектов растениеводства. В результате наводнения в регионе повреждено около 5 тысяч га зерновых культур, 5,1 га садов, 2,1 га теплиц и земляничных культур. В районах создаются и действуют комиссии. По каждому пострадавшему объекту составляют технологические карты и согласовывают с научно-исследовательским институтом. Затем комиссии рассчитают ущерб и сделают выводы.

Между тем Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024–2028 годы. В нем предусмотрено строительство новых и реконструкции действующих водохранилищ для аккумулирования талых и паводковых вод, реконструкция гидроузлов, плотин, дамб, ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов и коллекторно-дренажных сетей для уменьшения потерь воды при транспортировке, внедрение передовых водосберегающих технологий орошения и другие меры. .

Активными темпами идет посевная кампания. В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что в этом году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, в том числе пшеницу на площади 13,3 млн. га. Увеличат площади посева подсолнечника, картофеля, сахарной свеклы и гречихи.В Северо-Казахстанской и Актюбинской области посевные работы завершаются. До 15 июня намерены завершить посевную в Павлодарской области.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область ознакомился с итогами посевной кампании в регионе, встретился с аграриями и животноводами, посетил завод по производству сельхозтехники. На встрече с представителями крупных агроформирований глава Кабмина обсудил вопросы посевной кампании и меры поддержки АПК.

В то же время вице-премьер Серик Жумангарин заявил о необходимости максимального упрощения доступа крестьянам к финансированию. У фермеров зачастую возникают барьеры. С. Жумангарин подчеркнул, что правительство уже принимает меры, которые дадут возможность фермерам получить финансирование на весенне-полевые работы через СПК. Он добавил, что нужно выработать механизмы, которые будут удобны аграриям и безопасны для финансовых институтов. Поручил экспортно-кредитному агентству — рассмотреть возможность снижения тарифов для приоритетных проектов АПК. Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» — проработать варианты выделения средств по программе гарантирования инвестиционных проектов в агросекторе.

На пленарном заседании Мажилиса рассматривали отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год. Назначенный в апреле председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что необходимо внедрить единый национальный стандарт качества жизни населения. По его словам, стандарт нужен для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца.

Алихан Смаилов подчеркнул, что администраторы бюджетных программ его не смогут обмануть. Он знает, сколько денег выделили и направили на решение конкретных задач и реализацию проектов. А.Смаилов намерен «встречаться с этими управленцами и по результатам аудиторской работы показывать, насколько эффективно используются средства».

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили проект Закона «О масс-медиа». Документ предполагает совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики, увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20% до 10%, установление запрета на распространение информации о способах совершения суицида и призывах к совершению суицида и прочее. В Сенате заявили, что закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации.

Председатель Сената Маулен Ашимбаев, в свою очередь, призвал Министерство культуры и информации РК системно поддерживать создателей контента на казахском языке для детей. Вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что ведомство рассматривает вопрос возвращения на экраны советских мультфильмов и переводом их на казахский язык и распространением в социальных сетях.

Не оставался без внимания международный аэропорт Алматы, где 1 июня открыли новый терминал и даже приняли первых пассажиров. Однако уже через несколько дней жители города написали в соцсетях, международные полеты продолжаются из старого терминала. В пресс-службе воздушной гавани заявили, что сейчас проводится поэтапный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый — примерно 50 рейсов в день. Завершить его планируют к 20 июня. После чего старый терминал будет использоваться только для внутренних рейсов.

Как и планировалось, покидает должность президента АО «Международный аэропорт „Алматы“ Альп Эр Тунга Эрсой, он занимал ее с июня 2021 года. На его место придет Гокер Косе, имеющий около 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.

В сфере спорта, пожалуй, самой обсуждаемой стала новость о назначении на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова. В том числе опубликованная в некоторых изданиях информация о предполагаемой зарплате российского специалиста в размере 1,2 млн евро в год. Однако в Казахстанской федерации футбола заявили, что она не соответствует действительности и существенно завышена.

Между тем петиция об отмене единого часового пояса, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала 50 тысяч подписей. Этого достаточно для официального ее рассмотрения. Срок составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации. Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений.