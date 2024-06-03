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    13:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев объяснил решение вывести режим талибов из террористического списка

    встреча Токаева ОДКБ
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    По мнению Президента Казахстана, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

    – Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором, – сказал он.

    Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в этом вопросе, Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

    Принимая во внимание необходимость совершенствования систем реагирования на современные вызовы и угрозы, Глава государства предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц уставных направлениях работы, что отражено в приоритетах председательства Казахстана.

    В частности, Касым-Жомарт Токаев считает, что следует принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами и обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ.

    Теги:
    Талибан ОДКБ Президент Президент Казахстана Токаев Касым-Жомарт Международная деятельность Афганистан
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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