Касым-Жомарт Токаев объяснил решение вывести режим талибов из террористического списка

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности отдельно остановился на ситуации в Афганистане. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По мнению Президента Казахстана, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

– Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором, – сказал он.

Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в этом вопросе, Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Принимая во внимание необходимость совершенствования систем реагирования на современные вызовы и угрозы, Глава государства предложил сосредоточить усилия ОДКБ на наиболее актуальных и востребованных для стран-участниц уставных направлениях работы, что отражено в приоритетах председательства Казахстана.

В частности, Касым-Жомарт Токаев считает, что следует принять действенные практические меры по борьбе с террористическими угрозами и обеспечить безопасность граждан стран ОДКБ.