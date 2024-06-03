Система коллективной безопасности ОДКБ должна быть в высокой степени готовности - Президент РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности назвал приоритетом необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
– В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ «Нерушимое братство-2024» и «Скала-2024» осенью текущего года, – заявил Глава государства.
Следующим приоритетом председательства в ОДКБ Президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
– Паводковая ситуация в нашем регионе показала, насколько велики риски стихийных бедствий. Казахстан на себе ощутил их последствия. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с наводнениями в Казахстане. Мы ценим эту поддержку, – отметил он.