Система коллективной безопасности ОДКБ должна быть в высокой степени готовности - Президент РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности назвал приоритетом необходимость нахождения сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в высокой степени готовности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– В качестве председателя в Организации уделяем первостепенное внимание своевременной реализации совместных мероприятий по повышению оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств ОДКБ. Активно готовимся к проведению на территории Казахстана учений ОДКБ «Нерушимое братство-2024» и «Скала-2024» осенью текущего года, – заявил Глава государства.

Следующим приоритетом председательства в ОДКБ Президент назвал сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.