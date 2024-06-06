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    21:10, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Назначен новый глава алматинского аэропорта

    Гокер Косе
    Фото: пресс-служба аэропорта

    Новым президентом международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, Гокер Косе имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.

    Гокер Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. Прошел стажировку в сфере менеджмента и управления гражданской авиацией и аэропортами. Участвовал в процессах внедрения программы эксплуатационной готовности (Operational Readiness and Airport Transfer, ORAT) нового аэропорта Анкары Эсенбога.

    В 2006 году Г. Косе был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет. Принимал активное участие в технической и экологической экспертизе проектов аэропортов, а также в их финансовом и коммерческом планировании. Он также курировал инвестиционные проекты в аэропортах, включая краткосрочное и долгосрочное бюджетное планирование и привлечение финансирования.

    В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.

    Гокер Косе окончил Ближневосточный технический университет, также имеет степень MBA Босфорского университета в Стамбуле.

    Международный аэропорт Алматы также сообщает, что Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Аэропорт Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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