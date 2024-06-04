Две тысячи жителей Кульсары получат компенсацию для восстановления жилья

Всего договор на получение компенсации подписали 2087 человек, 1582 жителя уже получили компенсацию на свои счета, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб Атырауской области.

Один из жителей Кульсары, получивший компенсацию, приступил к подготовке к строительству нового жилья — Дайрабай Елдесбаев. Его дом пострадал от паводка 5 апреля.

— Мой дом находился в воде около 13 дней. Стены потрескались и стали разрушаться. Вместе со всеми я также ждал результатов оценочной комиссии. Вчера ознакомился с итогами работы оценочной комиссии и технических экспертов по моему дому. Комиссия признала мой дом полностью непригодным для проживания и предложила за ущерб денежную компенсацию, сумма меня не разочаровала. Сегодня я подписываю договор, так как средства в размере 240 тысяч тенге за квадратный метр меня полностью устраивают. Я планирую снести свой старый дом, поднять фундамент и построить новый дом, — рассказала житель микрорайона «Автодорожник» Д. Елдесбаев.

В настоящее время Д. Елдесбаев проживает в арендуемом доме. Житель города Кульсары уже начал подготовку к строительным работам нового жилья.

Так же в городе Кульсары продолжается строительство 100 домов для пострадавших от паводков. Площадь каждого дома составит 100 квадратных метров. Подрядными организациями уже начаты работы по возведению стен домов. Сейчас на строительные работы привлечены 100 специалистов-строителей и 50 единиц техники.

Напомним, стены домов для пострадавших от паводка начали возводить в Кульсары.

Вчера началась трансляция строительства домов в Кульсары.

В Кульсары направлено 7 млрд тенге от имени группы компаний фонда «Самрук-Қазына».