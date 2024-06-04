Стены домов для пострадавших от паводка начали возводить в Кульсары

В Кульсары возводятся стены домов, строящихся для пострадавших от наводнения жителей, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Сейчас из 100 запланированных домов залиты фундаменты 48 домов, началась кладка.

- Из запланированных 100 домов залиты фундаменты 48 домов, начались работы по кладке стен. Строительных материалов достаточно, определены три подрядных организации. Строительство домов финансируется в основном через фонд «Қазақстан халқына». 20% средств выделены из местного бюджета. Ввод домов в строй полностью планируется в сентябре, - сообщил руководитель отдела областного управления строительства Дархан Тлепберген.

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

На строительные работы привлечены 100 специалистов-строителей и 50 единиц техники.

Ход строительных работ в Кульсары можно отслеживать на сайте gov.kz.

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области