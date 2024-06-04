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    21:36, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Началась трансляция строительства домов в Кульсары

    Началась трансляция строительства домов в Кульсары
    Фото: gov.kz

    Строительство домов для жителей, пострадавших от паводка в городе Кульсары, сможет проконтролировать каждый с помощью камер, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

    Сегодня на строительной площадке работают две видеокамеры, всего областное управление цифровизации и архивов установит восемь. Онлайн-трансляция доступна круглосуточно на сайте gov.kz.

    Для доступа к геопорталу нужно зайти на сайт — онлайн-трансляция с мест строительства жилья пострадавшим от паводка — Атырауская область — город Кульсары️ — микрорайон Болашак️.

    Как сообщили в оперштабе, на строительных площадках шести областей страны совместно с акиматами, Sergek Group, Министерством промышленности и строительства РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» установлено 55 видеокамер, работающих через комплексную систему видеонаблюдения Sergek VMS.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Регионы Казахстана Камеры Сергек Акимат Жилье Строительство Паводки в Казахстане Оперштаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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