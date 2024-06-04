Началась трансляция строительства домов в Кульсары

Строительство домов для жителей, пострадавших от паводка в городе Кульсары, сможет проконтролировать каждый с помощью камер, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС Атырауской области.

Сегодня на строительной площадке работают две видеокамеры, всего областное управление цифровизации и архивов установит восемь. Онлайн-трансляция доступна круглосуточно на сайте gov.kz.

Для доступа к геопорталу нужно зайти на сайт — онлайн-трансляция с мест строительства жилья пострадавшим от паводка — Атырауская область — город Кульсары️ — микрорайон Болашак️.

Как сообщили в оперштабе, на строительных площадках шести областей страны совместно с акиматами, Sergek Group, Министерством промышленности и строительства РК, Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и АО «Национальные информационные технологии» установлено 55 видеокамер, работающих через комплексную систему видеонаблюдения Sergek VMS.