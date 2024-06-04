7 млрд тенге направил фонд «Самрук-Қазына» в Кульсары

В Кульсары направлено 7 млрд тенге от имени группы компаний фонда «Самрук-Қазына», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу фонда.

7 млрд тенге через единого благотворительного оператора «Samruk-Kazyna Trust» направлены в корпоративный фонд социального развития «Атырау» на восстановление инфраструктуры города Кульсары в Атырауской области, наиболее пострадавшего от недавних паводков. Помощь оказана благодаря поддержке АО «НК «КазМунайГаз».

Ранее группа компаний АО «Самрук-Қазына» выделила 15 млрд тенге на борьбу с последствиями паводков. Портфельные компании Фонда также активно участвовали в перевозке граждан, обеспечении специальной техникой, организации гуманитарной помощи.

В единый благотворительный оператор «Samruk-Kazyna Trust» продолжают поступать средства от партнеров дочерних предприятий на ликвидацию последствий наводнения. В настоящее время поступили средства от румынской нефтегазовой компании Rompetrol, крупных атомных компаний Cameco и CGN, а также от японской торговой компании Marubeni. Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры в регионах.