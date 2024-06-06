Потери затонувших пахотных и садовых угодий подсчитываются в ЗКО

В Западно-Казахстанской области подсчитываются потери затонувших объектов растениеводства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил и.о. руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Рустем Зулкашев на брифинге в Региональной службе коммуникаций, по данным акиматов районов и городов, в результате наводнения повреждено 4 955 га зерновых культур, 5,1 га садов, 2,1 га теплиц и земляничных культур.

По его словам, 17 мая в сфере растениеводства были утверждены Правила возмещения ущерба, причиненного паводком.

- В настоящее время в районах создаются и действуют комиссии. На сегодняшний день поступило 24 заявки. По каждому пострадавшему объекту составляются технологические карты и согласовываются с научно-исследовательским институтом. Затем комиссии рассчитают ущерб и сделают выводы, - сказал Р. Зулкашев.

По словам руководителя управления, расходы на скот полностью возмещены. В частности, согласно 139 заявкам за 1 171 голову (219 голов крупного рогатого скота, 680 овец и коз, 63 лошадей, 71 свинью, 138 домашних птиц), зарегистрированных в системе идентификации сельскохозяйственных животных, выплачено 151,6 млн тенге.