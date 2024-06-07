Серик Жумангарин заявил о необходимости максимального упрощения доступа крестьянам к финансированию

Возможности облегчения залоговой политики при выдаче льготного финансирования фермерам для реализации инвестпроектов обсудили в Правительстве на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

По информации вице-министра сельского хозяйства Ербола Тасжурекова, на сегодня совместно с Агрокредитной корпорацией, Банком развития Казахстана и Halyk bank сформирован пул из 90 проектов в сфере АПК для льготного финансирования на сумму 444,5 млрд тенге. Это проекты, позволяющие нарастить объемы производства по приоритетным для государства направлениям переработки мяса, молока, зерна, развития тепличного хозяйства. У АКК — 43 проекта на сумму займа 81,2 млрд тенге, у БРК — 14 проектов на 285 млрд тенге, Halyk bank — 33 проекта на 78,3 млрд тенге.

Фото: Рrimeminister.kz

Даже при активном темпе финансирования у фермеров зачастую возникает достаточно серьезный барьер — отсутствие залога для получения кредита.

— Мы направили список проектов на рассмотрение возможности гарантирования в Фонд развития предпринимательства «Даму» и Экспортно-кредитное агентство Казахстана. Фонд Даму выступает гарантом до 85% займов фермеров перед АКК и банками второго уровня в случае недостаточности залогов. А ЭКА оказывает страховую поддержку предприятиям-экспортерам обрабатывающего сектора. Инструмент гарантирования «Даму» существенно облегчит аграриям доступ к получению кредитов по льготной ставке. Но из-за документальных коллизий у «Даму» и высоких тарифов у ЭКА возникают барьеры, осложняющие фермерам выдачу кредитов, — отметил Ербол Тасжуреков.

Фото: Рrimeminister.kz

О необходимости максимального упрощения доступа крестьянам к финансированию заявил и вице-премьер.

— Правительство уже принимает меры, которые дадут возможность фермерам получить финансирование на весенне-полевые работы через СПК. Поэтому сейчас мы вместе должны выработать механизмы, которые были бы удобны для фермеров и безопасны для финансовых институтов. Экспортно-кредитному агентству необходимо рассмотреть возможность снижения тарифов для приоритетных проектов АПК. А Министерству сельского хозяйства совместно с холдингом «Байтерек» проработать варианты выделения средств по программе гарантирования инвестиционных проектов в агросекторе, — резюмировал Серик Жумангарин.