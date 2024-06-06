Площади посева подсолнечника, картофеля и гречихи увеличат в Казахстане

В Казахстане в текущем году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, в том числе пшеницу на площади 13,3 млн. га. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, в целях координации работы по проведению весеннего сева в регионах с привлечением всех необходимых госорганов и организаций, а также заместителей акимов областей и городов действует оперативный штаб.

- В текущем году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, в том числе пшеницу на площади 13,3 млн га. Масличные культуры будут засеяны на 373 тыс. га, что позволит довести общую посевную площадь до 3,2 млн га. Ожидается увеличение площадей подсолнечника на 56,7 тыс. га и доведение их до 1,2 млн га. Посевы картофеля увеличатся на 4,2 тыс. га и составят 99,3 тыс. га, гречихи на 10,6 тыс. га и составят 137,6 тыс. га, - проинформировали в МСХ.

Также площади сахарной свеклы будут увеличены на 6,5 тыс. га с доведением до 19,5 тыс. га, кормовых культур на 66 тыс. га (3,2 млн. га). В целом, ожидается, что планируемые площади по зерновым, овощебахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка.