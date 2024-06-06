151 дом строят для пострадавших от наводнения в районе Кобда Актюбинской области

В районе Кобда Актюбинской области активно устраняют последствия паводков. Начато строительств новых домов для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

- На данный момент начато строительство 151 нового дома для пострадавших, проводятся ремонтные работы в 134 домах, и приобретено 3 дома. Все строительные работы планируется завершить к августу, - говорится в сообщении.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Согласно данным ситуационного центра министерства, в Актюбинской области проведено техническое обследование 4 381 объекта. По результатам обследования запланировано:

Построить 640 домов Приобрести 316 домов Провести ремонтные работы в 3 425 домах. Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В ведомстве отметили, что на сегодня главная задача, как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.