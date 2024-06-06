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    18:30, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    151 дом строят для пострадавших от наводнения в районе Кобда Актюбинской области

    строительство
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    В районе Кобда Актюбинской области активно устраняют последствия паводков. Начато строительств новых домов для пострадавших от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

    - На данный момент начато строительство 151 нового дома для пострадавших, проводятся ремонтные работы в 134 домах, и приобретено 3 дома. Все строительные работы планируется завершить к августу, - говорится в сообщении.

    строительство
    Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    Согласно данным ситуационного центра министерства, в Актюбинской области проведено техническое обследование 4 381 объекта. По результатам обследования запланировано:

    1. Построить 640 домов
    2. Приобрести 316 домов
    3. Провести ремонтные работы в 3 425 домах.

       

      строительство
      Фото: Министерство промышленности и строительства РК

    В ведомстве отметили, что на сегодня главная задача, как можно скорее восстановить инфраструктуру и обеспечить жителей новым жильем в кратчайшие сроки.

    Теги:
    Ремонт Министерство промышленности и строительства Жилье Строительство Актюбинская область Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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