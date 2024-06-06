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    22:30, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Ключи от новых домов получили пострадавшие от паводков жители ЗКО

    дом
    Фото: акимат ЗКО

    В Западно-Казахстанской продолжают выдавать жилье жителям районов, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform.

    Дом Акмарал Сламгалиевны, жительницы села Достык района Байтерек, в результате паводка пришёл в непригодное для дальнейшего проживания состояние. Сегодня женщина заселилась в свой новый дом.

    дом
    Фото: акимат ЗКО

    - Мой трехкомнатный дом был полностью затоплен, мы, конечно, пережили ужасное время. Огромное спасибо всем, кто помог нам обрести крышу над головой, - сказала она.

    Новые дома получили и жители села Подстепное Теректинского района. В результате проведенного технического исследования, в селе Подстепное 116 жилых домов были признаны непригодными для проживания. В настоящее время начато строительство 106 домов, приобретено 10 единиц жилья.

    Дом Айгуль Кенесовой тоже оказался в воде. Сегодня она стала одной из первых, кто получил ключи от своей новой квартиры.

    дом
    Фото: акимат ЗКО

    - Я живу в поселке и мое единственное жилье было затоплено во время наводнения. Был страх, что эта проблема продлится до осени. Однако акимат в кратчайшие сроки помог нам купить квартиру. И вот сегодня мы празднуем новоселье, - говорит Айгуль Кенесова.

    Ранее сообщалось, что в регионе начато строительство 398 домов для пострадавших от наводнения. 

    Теги:
    ЗКО Жилье Строительство Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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