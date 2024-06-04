Строительство 398 домов для пострадавших от паводка началось в ЗКО

В Западно-Казахстанской области начато строительство 398 домов для пострадавших от наводнения. Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев посетил регион в рамках рабочей поездки и провел совещание по вопросу оценки и техническому обследованию домов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и строительства РК.

На совещаниим были обсуждены вопросы обеспечения строителей необходимым объемом стройматериалов и размещения нераспределенных объектов на новых участках строительства.

В области уже начато строительство 398 домов, ремонтные работы проводятся в 726 домах, приобретено – 57 домов. Техобследование показавершено на 2 761 объекте, по итогам которого принято решение заново построить 401, купить – 1063, а остальные объектыпризнаны подлежащими ремонту, - говорится в сообщении.

Отмечается, всего в результате паводков в Западно-Казахстанской области пострадал 4 041 дом, из них 1 491 жилой дом и 2 550 дач, которые являются единственным жильем.

Также министр провел встречу спредставителями бизнеса, кто изъявил желание помочь в выделении средств пострадавшим от наводнения в ЗКО, и поблагодарил их за проявленную гражданскую позицию и заботу о соотечественниках, которые сегодня нуждаются в материальной поддержке.