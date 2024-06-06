РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:06, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев: Поддержка казахстанских создателей контента для детей не должна быть единовременной

    Маулен Ашимбаев
    Фото: Сенат РК

    Председатель Сената Маулен Ашимбаев призвал Министерство культуры и информации РК системно поддерживать создателей контента на казахском языке для детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ходе обсуждения на пленарном заседании палаты Закона «О масс-медиа» спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил с конкретным предложением вице-министру культуры и информации Канату Искакову.

    - Вчера мы приняли участие в форуме представителей креативной индустрии, создающих контент на казахском языке. Там специалисты, создающие контент для детей на казахском языке, подняли некоторые вопросы. Все говорят о финансовой помощи. Обсуждались также вопросы маркетинга. Они также поднимают вопросы о возможностях доступа к общей информации. Вам следует поддержать специализированные центры, создающие контент для детей на казахском языке. У нас подрастают очень хорошие, молодые специалисты. Мы видели их вчера и были довольны их идеями и предложениями. Мы должны оказывать таким компаниям регулярную помощь со стороны государства в целом, а не на один день. Будь то в виде гранта или в других формах, мы должны работать над поддержкой молодых талантов, - заявил председатель Сената.

    Ранее сообщалось, что депутаты Сената на пленарном заседании палаты добрили Закон «О масс-медиа».

    Теги:
    Сенат Культура Маулен Ашимбаев Мнение Мнения Минкультуры и информации Дети Парламент Образование СМИ
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!