Маулен Ашимбаев: Поддержка казахстанских создателей контента для детей не должна быть единовременной

В ходе обсуждения на пленарном заседании палаты Закона «О масс-медиа» спикер Сената Маулен Ашимбаев выступил с конкретным предложением вице-министру культуры и информации Канату Искакову.

- Вчера мы приняли участие в форуме представителей креативной индустрии, создающих контент на казахском языке. Там специалисты, создающие контент для детей на казахском языке, подняли некоторые вопросы. Все говорят о финансовой помощи. Обсуждались также вопросы маркетинга. Они также поднимают вопросы о возможностях доступа к общей информации. Вам следует поддержать специализированные центры, создающие контент для детей на казахском языке. У нас подрастают очень хорошие, молодые специалисты. Мы видели их вчера и были довольны их идеями и предложениями. Мы должны оказывать таким компаниям регулярную помощь со стороны государства в целом, а не на один день. Будь то в виде гранта или в других формах, мы должны работать над поддержкой молодых талантов, - заявил председатель Сената.