Сенат РК одобрил законопроект о масс-медиа

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили проект Закона «О масс-медиа», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметила сенатор Айгуль Капбарова, законопроект предусматривает следующее новеллы:

- совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента;

- установление сроков исковой давности (один год), предъявляемым к материалам средств массовой информации;

- сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней;

- создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиа отрасли, с закреплением функции по разработке этического кодекса журналистов;

- увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% (с 2025 года 55%, с 2027 года 60%);

- увеличение количества отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов/исполнителей на отечественных теле-, радиоканалах с 50% до 60% (также предложено аналогичное поэтапное введение);

- уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20 % до 10%;

- включение в компетенцию уполномоченного органа функции по мониторингу масс-медиа на предмет нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей;

- обеспечение правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста;

- установление запрета на распространение информации о способах совершения суицида и призывах к совершению суицида;

- обеспечение и контроль местными исполнительными органами трансляции продукции и (или) эфира государственных теле-, радиоканалов в общественном транспорте, имеющем индивидуальное спутниковое и эфирное приемное устройство.

Было отмечено, что закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации.