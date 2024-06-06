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    11:00, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Сенат РК одобрил законопроект о масс-медиа

    СМИ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили проект Закона «О масс-медиа», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметила сенатор Айгуль Капбарова, законопроект предусматривает следующее новеллы:

    - совершенствование механизмов финансирования государственной информационной политики путем предоставления грантов негосударственным средствам массовой информации в целях развития отечественного контента;

    - установление сроков исковой давности (один год), предъявляемым к материалам средств массовой информации;

    - сокращение сроков рассмотрения запросов СМИ с 7 до 5 рабочих дней;

    - создание общественно-профессионального совета по вопросам саморегулирования деятельности средств массовой информации в целях развития медиа отрасли, с закреплением функции по разработке этического кодекса журналистов;

    - увеличение еженедельного объема теле-, радиопрограмм на государственном языке с 50% до 60%, поэтапный переход по 5% (с 2025 года 55%, с 2027 года 60%);

    - увеличение количества отечественных теле-, радиопрограмм и музыкальных произведений казахстанских авторов/исполнителей на отечественных теле-, радиоканалах с 50% до 60% (также предложено аналогичное поэтапное введение);

    - уменьшение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм на отечественных теле-, радиоканалах с 20 % до 10%;

    - включение в компетенцию уполномоченного органа функции по мониторингу масс-медиа на предмет нанесения вреда нравственному развитию общества и нарушения общечеловеческих, национальных, культурных и семейных ценностей;

    - обеспечение правовых гарантий профессиональной деятельности журналиста;

    - установление запрета на распространение информации о способах совершения суицида и призывах к совершению суицида;

    - обеспечение и контроль местными исполнительными органами трансляции продукции и (или) эфира государственных теле-, радиоканалов в общественном транспорте, имеющем индивидуальное спутниковое и эфирное приемное устройство.

    Было отмечено, что закон позволит концептуально актуализировать нормативную базу и будет способствовать дальнейшему совершенствованию национального законодательства и правоприменительной практики в средствах массовой информации.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Закон и право Парламент Законопроекты СМИ
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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