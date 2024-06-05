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    11:41, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Внедрить единый национальный стандарт качества жизни населения предлагает Алихан Смаилов

    Алихан Смаилов
    Фото: Правительство РК

    Оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения несправедливо забыта. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Центральными госорганами не достигнуто 12% макроиндикаторов. Тогда как расходы бюджета исполнены почти на 100%. Как такое недостижение повлияло на развитие экономики и благосостояние населения, в отчете Правительства не раскрывается, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    По его словам, экономические эффекты администраторы бюджетных программ научились прогнозировать и оценивать. В то время как оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения несправедливо забыта.

    - Такая оценка ни при формировании бюджета, ни при его исполнении практически никем не осуществляется. И это в условиях высокой социальной ориентированности бюджета. В этой связи предлагается внедрение единого национального стандарта качества жизни населения. Он нужен для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца, - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Теги:
    Правительство Высшая аудиторская палата РК Алихан Смаилов Общество Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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