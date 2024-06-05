Внедрить единый национальный стандарт качества жизни населения предлагает Алихан Смаилов
Оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения несправедливо забыта. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Центральными госорганами не достигнуто 12% макроиндикаторов. Тогда как расходы бюджета исполнены почти на 100%. Как такое недостижение повлияло на развитие экономики и благосостояние населения, в отчете Правительства не раскрывается, - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Мажилиса, где рассматриваются отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.
По его словам, экономические эффекты администраторы бюджетных программ научились прогнозировать и оценивать. В то время как оценка базовых социальных гарантий через призму улучшения качества жизни населения несправедливо забыта.
- Такая оценка ни при формировании бюджета, ни при его исполнении практически никем не осуществляется. И это в условиях высокой социальной ориентированности бюджета. В этой связи предлагается внедрение единого национального стандарта качества жизни населения. Он нужен для измерения и оценки влияния расходов государственного бюджета на благосостояние среднестатистического казахстанца, - подчеркнул Алихан Смаилов.