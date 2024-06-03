Президент Казахстана поддерживает признание Палестины

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Приветствуя спикеров законодательных органов, Глава государства высказался в поддержку российского предложения о придании постоянного статуса Парламентской Ассамблее ОДКБ. Он также призвал делегации других стран поддержать данное предложение.

Далее в выступлении было отмечено, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных связей.

– Наша встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В Секторе Газа каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически, она приближается к катастрофической, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подтвердил неизменную позицию Казахстана по данному вопросу и отметил, что единственным решением многолетнего конфликта является создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе формулы «два государства для двух народов». Он также приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 10 мая 2024 года о признании права палестинцев на членство в Организации.