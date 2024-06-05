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    17:08, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев подарил Национальному координационному центру реанимобиль

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины
    Фото: Акорда

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства ознакомился с деятельностью многофункционального центра, координирующего работу служб медицинской авиации, скорой помощи и приемных отделений. Комплекс располагает стационаром на 250 мест.

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины
    Фото: Акорда

    По словам председателя правления Тимура Муратова, в центре будет создано 9 клинических департаментов, осуществляющих лечение по 29 профилям. Учреждение способно принимать более 18 000 пациентов в год.

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины
    Фото: Акорда

    Президент осмотрел операционные залы, оснащенные современным оборудованием, включая мобильный компьютерный томограф и систему OR-1.

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины
    Фото: Акорда

    В ходе беседы с сотрудниками Глава государства назвал открытие такого уникального объекта большим достижением отечественной медицины. Он также обратил внимание на необходимость широкого привлечения в центр квалифицированных специалистов.

    Президент посетил Национальный координационный центр экстренной медицины
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев пожелал медикам успехов в работе и подарил центру реанимобиль.

    Теги:
    Акорда Президент Медицина Касым-Жомарт Токаев Больницы
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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