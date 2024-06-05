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    15:10, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Глава государства посетил центр SANA Sport

    Глава государства посетил центр SANA Sport
    Фото: Акорда

    В рамках знакомства с работой социальных объектов столицы Президент посетил семейный центр SANA Sport, передает агентство Kazinform.

    Глава государства посетил центр SANA Sport
    Глава государства посетил центр SANA Sport

    В учреждении функционируют 29 спортивных, творческих и образовательных кружков, в которых работают 29 тренеров и 25 высококвалифицированных педагогов.

    Главе государства была представлена информация о социальных проектах, реализуемых консорциумом Damu Development Group. Также был презентован план реконструкции парка на территории комплекса SANA Sport.

    Глава государства посетил центр SANA Sport

    Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивные залы, творческие кружки и учебные кабинеты. 

    Глава государства посетил центр SANA Sport

    Президент вручил подарок двукратной чемпионке мира по шахматам Айару Алтынбек, которая проводит здесь мастер-класс, и пожелал ей новых побед. Юная шахматистка недавно написала письмо к Главе государства с просьбой о встрече, и сегодня ее мечта исполнилась.

    Глава государства посетил центр SANA Sport

    Дополнительное образование в центре получают более 4000 детей. Благотворительный фонд «Мереке» предоставляет возможность подросткам из малообеспеченных семей посещать кружки.

    Теги:
    Спорт Президент Дети Токаев Касым-Жомарт
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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