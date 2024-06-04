Развитие водной отрасли Казахстана: представлен комплексный план

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

На сегодня на территории страны насчитывается 13 366 гидротехнических сооружений: водохранилищ — 405, дамб — 247, плотин — 461, гидроузлов — 118, прудов-накопителей — 271, оросительных каналов — 8577 и других гидротехнических сооружений — 3287.

— Многие из указанных гидротехнических сооружений построены в 60-70 годах и эксплуатируются без реконструкции и капитального ремонта более 30-50 лет и являются объектами повышенной опасности. Наиболее сложная ситуация на отдельных водохозяйственных объектах, находящихся в коммунальной и частной собственности, — говорится в документе.

По проведенным визуальным обследованиям гидротехнических сооружений в 2023 году установлено, что 537 подпорных сооружений требуют ремонта (в республиканской собственности — 52, в коммунальной собственности — 429, в частной собственности — 49, бесхозные–7). Также было выявлено, что гидротехнические сооружения, находящиеся в коммунальной и частной собственности, остаются без должного внимания и мероприятий по их ремонту и модернизации. Фактический износ большинства составляет более 70%, в следствие чего их надежность и безопасность значительно снижена.

В рамках реализации Комплексного плана на территории страны планируется:

строительство новых и реконструкции действующих водохранилищ для аккумулирование талых и паводковых вод;

реконструкция подпорных сооружений (гидроузлов, плотин, дамб), ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов и коллекторно-дренажных сетей для уменьшения потерь воды при транспортировке;

внедрение передовых водосберегающих технологий орошения с учетом подведения основной инфраструктуры по забору и подаче воды для сокращения объема водопотребления в сельском хозяйстве;

внедрение цифровизации и автоматизации учета поливной воды на оросительных каналах для эффективного использования водных ресурсов;

проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений (водохранилищ, гидроузлов, плотин, дамб и другие подпорные сооружения) для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений.

Всего Комплексный план состоит из 5 141 реализационных мероприятий, на которые предусматривается финансирование на 2024–2028 годы, в рамках республиканских и местных бюджетов, собственных средств балансодержателя и за счет привлечения средств международных финансовых организации, в том числе:

республиканский бюджет — 1 464 171,747 млн тенге;

местный бюджет — 521 808,684 млн тенге;

международные финансовые организации — 1 112 023,255 млн тенге;

РГП на ПХВ «Казводхоз» — 843,807 млн тенге;

частные инвестиции — 240 188,003 млн тенге.

Всего — 3 339 035,496 млн тенге.

Ожидаемый результат:

объем дополнительно аккумулированной воды (ежегодно, млн куб. м): 2026 год — 961,2 млн куб. м, 2027 год — 371,9 млн куб. м, 2028 год — 1215,5 млн куб. м. Итого 2548,6 млн куб. м;

проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений с учетом разработки декларации их безопасности для определения и мониторинга безопасности гидротехнических сооружений: 2024 год — 28 единиц, 2025 год — 84, 2026 год — 193, 2027 год — 45, 2028 год — 29. Итого 379 единиц;

улучшение состояния русел рек за счет очистных, дноуглубительных, берегоукрепительных и других работ (единиц): 2024 — 28 единиц, 2025 год — 27, 2026 год — 8, 2027 год — 5. Итого 68 единиц;

улучшение коэффициента полезного действия оросительных каналов за счет реконструкции, капитального ремонта и ремонтно-восстановительных работ (с 50 до 35%), а также цифровизации: 2024 год — 50%, 2025 год — 47%, 2026 год — 43%, 2027 год — 39%, 2028 год — 35%;

увеличение орошаемых площадей с применением водосберегающих технологий (тысяч гектар в год): 2024 год — 441,4 тысяч гектар, 2025 год — 603,9 тысяч гектар, 2026 год — 765,9 тысяч гектар, 2027 год — 923,0 тысяч гектар, 2028 год –– 1090,3 тысяч гектар. Итого 3 824,5 тысяч гектар;

ввод новых орошаемых площадей: 2025 год — 6,5 тысяч гектар, 2026 год –157,15 тысяч гектар, 2027 год — 112,6 тысяч гектар, 2028 год — 18,3 тысяч гектар. Итого 294,55 тысяч гектар.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 июня.

Ранее в Министерстве водного хозяйства и ирригации РК сообщалось, какие действия предпринимают в ведомстве для снижения зависимости от трансграничных вод. Тогда отмечалось, что строительство новых водохранилищ в Казахстане увеличит площадь орошаемых земель на 250 тысяч гектар.