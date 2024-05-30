Строительство новых водохранилищ в Казахстане увеличит площадь орошаемых земель на 250 тысяч га

В Министерстве водного хозяйства и ирригации РК пояснили, какие действия предпринимают в ведомстве для снижения зависимости от трансграничных вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Министерством разработан комплексный план реконструкции объектов водного хозяйства до 2030 года. План предусматривает строительство 57 новых водохранилищ. 20 из них также учтены в концепции развития управления водными ресурсами. В частности, планируется построить четыре водохранилища в Актюбинской области, три водохранилища в Туркестанской и Жамбылской областях, два водохранилища в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, по одному водохранилищу в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской областях и Абайском районе, — отметили в ведомстве, отвечая на официальный запрос агентства.

При этом, как отметили в Минводы, новые водохранилища смогут собирать до 2,5 миллиардов кубометров воды и помогут увеличить площадь орошаемых земель на 250 тысяч гектаров.