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    11:21, 30 Май 2024 | GMT +6

    Строительство новых водохранилищ в Казахстане увеличит площадь орошаемых земель на 250 тысяч га

    земля, степь
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Министерстве водного хозяйства и ирригации РК пояснили, какие действия предпринимают в ведомстве для снижения зависимости от трансграничных вод, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Министерством разработан комплексный план реконструкции объектов водного хозяйства до 2030 года. План предусматривает строительство 57 новых водохранилищ. 20 из них также учтены в концепции развития управления водными ресурсами. В частности, планируется построить четыре водохранилища в Актюбинской области, три водохранилища в Туркестанской и Жамбылской областях, два водохранилища в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях, по одному водохранилищу в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской областях и Абайском районе, — отметили в ведомстве, отвечая на официальный запрос агентства.

    При этом, как отметили в Минводы, новые водохранилища смогут собирать до 2,5 миллиардов кубометров воды и помогут увеличить площадь орошаемых земель на 250 тысяч гектаров.

    — Кроме того, планируется реконструкция 15 действующих водоемов в стране. Это, в свою очередь, позволяет улучшить водоснабжение 74 тысяч гектаров орошаемых земель. Эти меры позволят в будущем значительно накопить водные ресурсы и создать условия для удовлетворения потребности в воде сельхозпроизводителей и других отраслей экономики, — заявили в ведомстве.

    Теги:
    Сельское хозяйство Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Строительство Водохранилище
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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