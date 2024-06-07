РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:46, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    152 семьи переехали в новые дома и квартиры в Актюбинской области

    жилье
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В Актюбинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи пострадавшим жителям, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области в Уилском районе купили 68 домов (квартир), в Айтекебийском – 25, Мугалжарском – 21, Темирском районе – 16. Для остальных пострадавших жителей строят 398 новых домов.

    А также:

    • 4 245 семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП.
    • 152 семьям взамен разрушенного жилья приобрели готовые дома и квартиры.
    • 754 семьи получили компенсацию на ремонт и восстановление своего жилья.
    • 1 168 семей получили материальную помощь в размере 150 МРП для приобретения необходимого имущества взамен поврежденного.
    Теги:
    Наводнение Компенсация Акимат Жилье Строительство Актюбинская область Паводки
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!