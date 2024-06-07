22:46, 06 Июнь 2024 | GMT +6
152 семьи переехали в новые дома и квартиры в Актюбинской области
В Актюбинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи пострадавшим жителям, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области в Уилском районе купили 68 домов (квартир), в Айтекебийском – 25, Мугалжарском – 21, Темирском районе – 16. Для остальных пострадавших жителей строят 398 новых домов.
А также:
- 4 245 семей получили единовременную выплату в размере 100 МРП.
- 152 семьям взамен разрушенного жилья приобрели готовые дома и квартиры.
- 754 семьи получили компенсацию на ремонт и восстановление своего жилья.
- 1 168 семей получили материальную помощь в размере 150 МРП для приобретения необходимого имущества взамен поврежденного.