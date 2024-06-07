152 семьи переехали в новые дома и квартиры в Актюбинской области

В Актюбинской области продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оказанию всесторонней помощи пострадавшим жителям, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области в Уилском районе купили 68 домов (квартир), в Айтекебийском – 25, Мугалжарском – 21, Темирском районе – 16. Для остальных пострадавших жителей строят 398 новых домов.

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