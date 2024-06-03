Президент Казахстана рассказал о планах страны в рамках председательства в ОДКБ

В рамках председательства в ОДКБ Казахстан настроен укреплять взаимодействие с международными организациями и структурами, деятельность которых нацелена на обеспечение безопасности. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с участниками заседания Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

– Считаем крайне важным наращивать сотрудничество с профильными структурами ООН, СНГ и ШОС. Приветствуем подписание в январе текущего года Меморандума о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Антитеррористическим центром СНГ, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства рассказал спикерам о проводимых в Казахстане реформах, целью которых является системная модернизация всех сфер жизни, включая политику, экономику и идеологию.

Что касается экономической составляющей, Президент заявил, что объем ВВП Казахстана достиг 265 млрд долларов.

– В 2023 году привлечено свыше 23 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Международные резервы страны приблизились к 100 миллиардам долларов. По прогнозам МВФ, в этом году ВВП на душу населения в Казахстане вырастет на 13% и составит почти 15 тысяч долларов. Недавно я подписал Указ, закладывающий основу для либерализации экономики путем обеспечения свободы предпринимательства, развития конкуренции, сокращения государственного участия, снижения издержек бизнеса. Благодаря декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности значительно усилена защита прав и законных интересов бизнеса, – отметил Президент.

В выступлении было высказано удовлетворение в связи с активным ростом торговли между странами ОДКБ

– Объем торговли Казахстана с Россией в 2023 году достиг 26 миллиардов долларов, Кыргызстаном – 1 миллиарда 571 миллиона долларов, Таджикистаном – 1 миллиарда 130 миллионов долларов, Беларусью – 912 миллионов долларов, – подытожил Президент.

В завершение К. Токаев отметил, что заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ внесет свой вклад в развитие и гармонизацию национальных законодательств государств – членов ОДКБ с учетом интересов каждой страны, а принимаемые Советом документы послужат дальнейшему укреплению ОДКБ.

В ходе встречи также выступили председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ – председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко, председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали.