Готов ли новый терминал аэропорта Алматы к работе?

Новый международный терминал аэропорта Алматы, который принял первых пассажиров 1 июня, не полностью готов к работе. Жители города, которые должны были вылететь из нового здания, выразили свое недовольство в соцсетях – они сообщили, что международные полеты все еще осуществляются из старого терминала порта. Когда заработает новый терминал, и что сейчас там происходит, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанцы ранее в социальных сетях возмутились тем, что, несмотря на торжественное открытие, новый терминал аэропорта Алматы все еще не работает. К примеру, пользовательница Facebook Асель Караулова отметила, что получила письмо от авиакомпании Qatar Airways о том, что ее рейс будет выполняться из нового терминала.

- Ехали в порт предвкушая. Но реальность оказалась другой - все тот же старый терминал, огромные очереди, духота и все другие знакомые прелести. Как всегда, провели пафосное открытие нового терминала, который еще не заработал. Видимо, снова «техническое». Так что рассчитывайте свое время и приезжайте заранее, людей просто море, - написала она.

Между тем, в Комитете гражданской авиации пояснили, что авиакомпания Qatar Airways преждевременно сделала электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня. Указанная иностранная авиакомпания не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня.

В свою очередь, в пресс-службе воздушной гавани заявили, что сейчас проводится постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый. После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый будет использоваться для внутренних рейсов.

Полный перевод всех международных (примерно 50 рейсов в день) рейсов будет осуществлен поэтапно и завершится к 20 июня.

Корреспондент нашего агентства побывал в новом международном терминале. В настоящее время здесь все еще проводятся небольшие ремонтные работы. Пассажиров не много, в здании находятся в основном рабочие в спецодежде. На объекте все еще не работают туалеты, кафе и стойки регистрации.

Новый терминал аэропорта Алматы открылся 1 июня. Его первыми гостями стали пассажиры рейса авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Лондон – Алматы. Они тогда поделились своими впечатлениями.

Ранее в ходе рабочей поездки в Алматы Президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил новый международный терминал аэропорта. Тогда Глава государства отметил, что это крупнейшая воздушная гавань страны.

Международный терминал построен с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности и способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составляет 53,5 тысячи квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

В проект по новому международному пассажирскому терминалу было инвестировано более 200 млн долларов.