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    14:13, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Qatar Airways преждевременно сделала рассылку о переходе в новый терминал аэропорта Алматы — КГА

    новый терминал аэропорта Алматы
    Фото: Аkorda.kz

    Авиакомпания Qatar Airways преждевременно сделала электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня. Однако она не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации. 

    По информации КГА, 5 июня авиакомпания Qatar Airways сделала рассылку пассажирам, что рейсы будут выполняться из нового терминала с 11 июня. Был получен отчет о прочтении от 98% пассажиров.

    — С  1 июня терминал обслужил 54 рейса (1 июня — 9 рейсов, с ежедневным увеличением количества рейсов, 5 июня — 17 рейсов) авиакомпаний Air Astana, Wizz Air, Pegasus Airlines, Azerbaijan Airlines, Uzbekistan Airways и Scat, Somon Air с общим количеством обслуженных пассажиров — 8 504.

    Полный перевод всех международных (примерно 50 рейсов в день) рейсов будет осуществлен поэтапно и завершится к 20 июня, — отметили в Комитете гражданской авиации. — Международный аэропорт Алматы предпримет все усилия по предупреждению недоразумений в связи с началом работы нового терминала и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.

    Теги:
    Авиация Регионы Казахстана Регионы Транспорт Аэропорт Алматы
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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