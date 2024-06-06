Авиакомпания Qatar Airways преждевременно сделала электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня. Однако она не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.

По информации КГА, 5 июня авиакомпания Qatar Airways сделала рассылку пассажирам, что рейсы будут выполняться из нового терминала с 11 июня. Был получен отчет о прочтении от 98% пассажиров.