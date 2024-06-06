Qatar Airways преждевременно сделала рассылку о переходе в новый терминал аэропорта Алматы — КГА
Авиакомпания Qatar Airways преждевременно сделала электронную рассылку пассажирам о переходе в новый терминал с 3 июня. Однако она не успела провести интеграцию систем и переход был перенесен на 11 июня. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет гражданской авиации.
По информации КГА, 5 июня авиакомпания Qatar Airways сделала рассылку пассажирам, что рейсы будут выполняться из нового терминала с 11 июня. Был получен отчет о прочтении от 98% пассажиров.
— С 1 июня терминал обслужил 54 рейса (1 июня — 9 рейсов, с ежедневным увеличением количества рейсов, 5 июня — 17 рейсов) авиакомпаний Air Astana, Wizz Air, Pegasus Airlines, Azerbaijan Airlines, Uzbekistan Airways и Scat, Somon Air с общим количеством обслуженных пассажиров — 8 504.
Полный перевод всех международных (примерно 50 рейсов в день) рейсов будет осуществлен поэтапно и завершится к 20 июня, — отметили в Комитете гражданской авиации. — Международный аэропорт Алматы предпримет все усилия по предупреждению недоразумений в связи с началом работы нового терминала и приносит извинения пассажирам за временные неудобства.