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    09:41, 01 Июнь 2024 | GMT +6

    Новый терминал аэропорта Алматы начал свою работу

    алматы
    Фото: Минтранспорта РК

    Сегодня новый терминал аэропорта г. Алматы после открытия обслужил первые рейсы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    Рейс КС-664 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Лондон – Алматы совершил посадку в аэропорту г. Алматы в 08:50.

    самолет
    Фото: Минтранспорта РК

    На борту воздушного судна «Эйрбас-А321», совершившего рейс было 94 пассажира.

    На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Доха.

    Ожидается что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09:50.

    Аэропорт встречает первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками.

    Минтранспорта РК
    Фото: Минтранспорта РК

    Строительство нового терминала аэропорта г. Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв.м.

    В терминале имеется 7 телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с 4 лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет. После запуска нового терминала, пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн. пассажиров в год.

    Минтранспорта РК
    Фото: Минтранспорта РК

    Ожидается, что после открытия международного терминала, в ближне- и средне-срочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.

    Ранее сообщалось о том, что Касым-Жомарт Токаев посетил новый терминал международного аэропорта Алматы.

    Теги:
    Минтранспорта РК Аэропорт Алматы
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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