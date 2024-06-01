Новый терминал аэропорта Алматы начал свою работу

Сегодня новый терминал аэропорта г. Алматы после открытия обслужил первые рейсы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

Рейс КС-664 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Лондон – Алматы совершил посадку в аэропорту г. Алматы в 08:50.

Фото: Минтранспорта РК

На борту воздушного судна «Эйрбас-А321», совершившего рейс было 94 пассажира.

На вылет терминал первым планирует к обслуживанию рейс КС-653 авиакомпании «Эйр Астана» по маршруту Алматы – Доха.

Ожидается что рейс с 166 пассажирами на борту совершит вылет в 09:50.

Аэропорт встречает первых пассажиров нового терминала торжественной обстановкой и памятными подарками.

Фото: Минтранспорта РК

Строительство нового терминала аэропорта г. Алматы было начато в мае 2021 года и реализовано полностью за счет частных инвестиций. Площадь терминала составляет 53 тыс. кв.м.

В терминале имеется 7 телескопических трапов, 50 стоек регистрации, современная система обработки багажа с 4 лентами и производительностью 6,2 тыс. единиц багажа на прилет и вылет. После запуска нового терминала, пропускная способность аэропорта вырастит до 14 млн. пассажиров в год.

Фото: Минтранспорта РК

Ожидается, что после открытия международного терминала, в ближне- и средне-срочной перспективе в аэропорту будут запущены 15 международных маршрутов по направлению в 10 стран казахстанскими и иностранными авиакомпаниями.

Ранее сообщалось о том, что Касым-Жомарт Токаев посетил новый терминал международного аэропорта Алматы.