Что ждет пассажиров в новом терминале международного аэропорта Алматы

Новый международный терминал аэропорта Алматы встретит первых пассажиров 1 июня, но все рейсы будет принимать уже с середины месяца. Какие условия созданы здесь для гостей и почему его открыли раньше срока, ответили в департаменте корпоративных коммуникаций воздушной гавани, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил новый терминал международного аэропорта Алматы.

Международный терминал построен с соблюдением требований сейсмической и пожарной безопасности и способен выдержать землетрясение магнитудой до 10 баллов. Общая площадь составляет 53,5 тыс квадратных метров. В новом терминале установлено 50 стоек регистрации, закуплено современное оборудование. С учетом реновации действующего терминала общая пропускная способность аэропорта увеличится до 14 млн пассажиров в год.

- Первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и в целях предоставления максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены и терминал примет первые рейсы уже 1 июня, - сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций Международного аэропорта Алматы.

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

- Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего терминала в новый. Полный перевод международных рейсов в новый будет осуществлен в течение первой декады июня, - добавили в департаменте.

Отмечается, что в проект по новому международному пассажирскому терминалу было инвестировано более 200 млн долларов. В действующее здание терминала и на развитие инфраструктур аэропорта планируется привлекать больше инвестиций в дальнейшем.

- Как только все международные рейсы будут переведены в новый терминал начнутся работы по реновации текущего терминала, - говорится в сообщении департамента.

Новый терминал аэропорта станет первым в Центральной Азии, сертифицированным по программе «Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE)». В строительстве использован международный опыт в части ресурсоэффективности за счет использования высококачественных изоляционных материалов, водосберегающего оборудования и передовых методов снижения выбросов парниковых газов, шума, света, отходов и загрязнения воздуха в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации.

Для комфорта пассажиров в новом терминале предусмотрены комнаты матери и ребенка на каждом этаже, необходимые удобства для людей с ограниченными возможностями, игровая зона для детей, а также такие дополнительные удобства, как комнаты отдыха, сo-working зоны, VR комната, туалет для домашних животных. Кроме того, в новом терминале скоро будет представлен музей Казахстанской авиации.

Новый терминал соединен со старым через надземный переход. Новое помещение обеспечит пассажирам легкий доступ для пересадки с внутренних и международных рейсов без выхода за пределы здания.

Для обеспечения пассажиров современными и комфортными условиями при прохождении паспортного контроля по линии пограничной службы в новом терминале установлено 20 кабин в зоне вылета, 32 кабины в зоне прилета, 4 единицы оборудования по системе автоматизированного пропуска в зоне вылета-прилета для граждан Республики Казахстан, 4 багажные ленты, инфокиоски для комфортной навигации пассажиров.

Телескопические трапы нового терминала могут принимать одновременно до семи самолетов в зависимости от размера борта.

Уже в первые 4 месяца в этом году аэропорт обслужил 3,3 миллиона пассажиров.

Строительство нового терминала планировали завершить в августе 2024 года, затем срок передвинули на начало лета. Недавно министр транспорта РК Марат Карабаев сообщил, что алматинцы будут пользоваться новым аэропортом с июня.