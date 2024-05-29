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    11:15, 29 Май 2024 | GMT +6

    Аэропорт Алматы изменится летом

    аэропорт Алматы
    Фото: пресс-служба правительства РК

    В аэропорт Алматы заходит международный холдинг и с июня наши граждане будут пользоваться совершенно новым аэропортом. Об этом сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Министр пояснил, что все объекты, находящиеся в Казахстане, независимо от того под чьим они управлением, соблюдают наши порядки и законодательство.

    — В случае ЧС, во всех случаях есть закон, который упорядочивает, что все объекты, которые находятся на территории Казахстана, под контролем всех необходимых государственных органов. Во время ЧС и не во время ЧС есть отдельный порядок. Допустим в аэропорт Алматы заходит международных холдинг и с июня наши граждане будут пользоваться совершенно новым аэропортом. Это хорошо, — сказал Марат Карабаев, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

    С этой точки зрения, по его словам, иностранные компании проявляют доверие к Казахстану.

    — Приход иностранных компаний в Казахстан значит, что иностранные компании нам доверяют, — заявил Марат Карабаев. 

    Ранее сообщалось, что Мажилис ратифицировал соглашение о международных грузовых перевозках в рамках ОТГ. 

    Теги:
    Правительство РК Аэропорт Строительство Алматы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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