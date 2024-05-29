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    09:51, 29 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис ратифицировал соглашение о международных грузовых перевозках в рамках ОТГ

    мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты приняли Закон «О ратификации Соглашения о международных комбинированных грузовых перевозках между правительствами государств — членов Организации тюркских государств», передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Данное Соглашение направлено на упрощение международных грузовых перевозок с использованием различных видов транспорта, а также развитие торгово-экономических отношений между государствами — членами Организации тюркских государств, — сказал министр транспорта РК Марат Карабаев, представляя документ депутатам.

    По данным ведомства, по итогам 2023 года объемы перевозок грузов между Казахстаном и государствами-участницами ОТГ составил порядка 40 млн тонн грузов, что на 15% больше показателя 2022 года (31 млн тонн).

    — Принятие Соглашения создает предпосылки для дальнейшего увеличения объемов транзитных перевозок грузов через Казахстан, что положительно повлияет на развитие транспортно-транзитного потенциала страны, — добавил Марат Карабаев.

    По словам министра, в целях реализации норм Соглашения будет создан Совместный комитет по развитию перевозок между странами ОТГ. 

    В целом принятие законопроекта не влечет негативных социально-экономических, правовых и (или) иных последствий, а также финансовых затрат из республиканского бюджета.

    Теги:
    Закон и право Грузоперевозки Законопроекты ОТГ Международные отношения
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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