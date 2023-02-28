Новый терминал выдержит 10-балльное землетрясение - глава международного аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Строительство нового терминала международного аэропорта Алматы планируют завершить в августе 2024 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Президент международного аэропорта Алматы Эрсой Альп Эр Тунга на встрече с журналистами сообщил, что строительные работы в аэропорту идут полным ходом. Они стартовали в 2022 году. В проект по новому терминалу компания TAV Airports Holding инвестирует более 200 млн долларов.

«Новый терминал аэропорта завершится в августе 2024 года. Там будет улучшена VIP-зона, зона продуктов питания и напитков, а именно будут предложены товары повседневного спроса по рыночным ценам без завышенной стоимости. В новом терминале будет использована система без обслуживания персонала, в специальных аппаратах будут предлагаться еда и напитки. Также планируется введение электронной регистрации на рейс, электронное прохождение транспортного контроля. Это все делается для удобства посетителей», - сказал Эрсой Альп Эр Тунга.

Он добавил, что в новом терминале аэропорта будут отображены скульптуры, изображения и орнаменты, представляющие культуру Казахстана. Для это планируется привлечь художников, скульпторов, историков и проектировщиков.

По словам главы воздушной гавани, на сегодня здание терминала построено на 45%. Его площадь составит 54 тысячи квадратных метров.

«На сегодня были выполнены основные работы: заливка фундамента, возведение металлоконструкции. Эти работы выполнены на 95%. Также сейчас на стадии завершения находится строительство путепровода, связывающего новый терминал с существующим зданием аэропорта», - сказал спикер.

Эрсой Альп Эр Тунга также ответил, что новое здание аэропорта строится в соответствии с комплексными строительными стандартами сейсмостойкости.

«Аэропорт тоже находится в зоне риска. Мы проводим строительные работы в соответствии с законодательством страны, здание строится в соответствии с риском 10-балльного землетрясения. Мы хотим, чтобы здание было безопасно на 100%, поэтому строим его в соответствии со всеми стандартами и готовы к любому землетрясению», - заверил он.

Президент международного аэропорта отметил, что в 2023 году ожидается увеличение пассажиропотока до 8 млн человек. Также в этом году планируется открытие новых направлений и авиакомпаний.

Кроме того, он отметил, что в аэропорту были усилены меры безопасности после январских событий.

«На момент январских событий в аэропорту находились сотрудники службы безопасности и административные работники. Мы после этих событий пересмотрели сами процедуры, связанные с безопасностью в аэропорту, привлекли правоохранительные органы, выразили рекомендации. За безопасностью аэропорта следим не только мы, также принимаются дополнительные меры со стороны правоохранительных и государственных органов, нацеленные на предотвращение подобного рода происшествия и направленные на улучшение безопасности», - ответил Эрсой Альп Эр Тунг.

Летом прошлого года был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы. Реализация проекта вместе с существующими инфраструктурными объектами позволит аэропорту обслуживать до 14 млн пассажиров в год.

Ранее Эрсой Альп Эр Тунг рассказал о строительстве нового VIP-терминала аэропорта Алматы. Его планируют завершить летом этого года.