В ряде регионов страны полностью возмещены потери убитого паводком скота. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, передает корреспондент агентсва Kazinform.

— Как всем известно, начало текущего года выдалось для владельцев животных тяжелым. Все стали свидетелями резких климатических изменений в виде обильных снегопадов с их резким таянием, проливных дождей с последующим усилением морозов, а также весеннего массового затопления большинства территорий нашей страны. В целях компенсации потерь скота Министерством сельского хозяйства утвержден алгоритм по возмещению стоимости сельскохозяйственных животных, погибших в результате паводка. Эвакуировано около 140 тысяч голов сельскохозяйственных животных. Зафиксирована гибель 12 450 голов скота. Туши были собраны и утилизованы. Ущерб возмещен на 100%, — рассказал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на брифинге в СЦК.

В семи регионах произведены платежи за 10 565 сельскохозяйственных животных на сумму 2,4 миллиарда тенге. В Акмолинской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях возмещен ущерб за 1 885 голов.

— Все заявки, по которым была произведена выплата, включены в информационную систему социальной помощи. Мероприятия по ликвидации последствий паводков позволили сохранить комплексно эпизоотическую ситуацию и компенсировать последствия, — сказал спикер.

Совместно с местными исполнительными органами сотрудники Республиканского противоэпизоотического отряда уничтожили туши и останки погибших животных. Отряд обеспечен необходимым оборудованием и дезинфицирующими средствами для проведения ликвидационных мероприятий. Задействованы 90 единиц спецтехники и 146 человек личного состава. В трех областях были подтоплены 12 сибиреязвенных захоронений, а также 8 скотомогильников в ЗКО.

Территориальными подразделениями министерства совместно с республиканской ветеринарной лабораторией по мере отхода воды были взяты образцы почв с данных захоронений. После получения отрицательных результатов все захоронения были подвергнуты профилактической дезинфекции. Проведены профилактические мероприятия, в том числе вакцинация животных против особо опасных болезней.