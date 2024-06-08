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    18:00, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Петицию об отмене единого часового пояса рассмотрят в Минторговли РК

    Петицию об отмене смены часового пояса рассмотрят в Минторговли РК
    Фото: freepik.com

    Петиция, опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения, передает агентство Kazinform со ссылкой  на Минторговли РК.

    — Согласно статье 90-4 АППК РК, после достижения порога в пятьдесят тысяч подписей, Министерство торговли и интеграции РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации. Министерство торговли и интеграции РК организует работу рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства, — говорится в сообщении ведомства.

    Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года большая часть Казахстана перевела стрелки часов на один час назад. Таким образом, все жители страны начали жить в едином часовом поясе. 

    Теги:
    Казахстанцы Минторговли и интеграции Общество Часовой пояс
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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