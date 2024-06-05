Алихан Смаилов: Администраторы бюджетных программ не смогут меня обмануть

Об этом председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов заявил на пленарном заседании Мажилиса, отметив при этом, что, в частности, когда бюджетные средства были выделены, к нему в период его работы Премьер-министром приходили и предлагали конкретные проекты, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня, после общего заседания Мажилиса, журналисты задали председателю ВАП вопрос о его предыдущей должности и нынешней деятельности на посту главы правительства: «Как вы в качестве председателя Высшей аудиторской палаты оцениваете итоги своей работы в 2023 году (на посту Премьер-Министра). Не кажется ли вам, что в этом отношении есть противоречие?»

На что А. Смайлов заявил, что противоречия в этом вопросе нет.