Алихан Смаилов: Администраторы бюджетных программ не смогут меня обмануть
Об этом председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов заявил на пленарном заседании Мажилиса, отметив при этом, что, в частности, когда бюджетные средства были выделены, к нему в период его работы Премьер-министром приходили и предлагали конкретные проекты, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сегодня, после общего заседания Мажилиса, журналисты задали председателю ВАП вопрос о его предыдущей должности и нынешней деятельности на посту главы правительства: «Как вы в качестве председателя Высшей аудиторской палаты оцениваете итоги своей работы в 2023 году (на посту Премьер-Министра). Не кажется ли вам, что в этом отношении есть противоречие?»
На что А. Смайлов заявил, что противоречия в этом вопросе нет.
— Если говорить о позиции Премьер-министра, то администраторы бюджетных программ тогда просили соответствующие средства. Я прекрасно знаю, с какой целью они запросили эти средства и на каком основании. На основе этого бюджетного процесса мы выделили и направили соответствующие средства на решение конкретных задач и реализацию проектов. На практике администраторы этих бюджетных программ несут ответственность за целесообразность и эффективность использования этих денег. К сожалению, есть случаи нарушения требований. Я как председатель Высшей аудиторской палаты буду встречаться с этими управленцами и по результатам аудиторской работы показывать, насколько эффективно используются средства. Они не могут привести другие аргументы, потому что не могут меня обмануть. В частности, когда эти средства были выделены, ко мне приходили и конкретные проекты предлагали. Поэтому у меня есть полная возможность задать им четкий вопрос, — подчеркнул он.