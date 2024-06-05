Половодье завершилось во всех регионах Казахстана

В Министерстве воды и ирригации РК сообщили о ситуации на водохранилищах страны, передает агентство Kazinform.

Как отметили в ведомстве, половодье завершилось во всех регионах.

Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 87%. Все они работают в штатном режиме.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 99%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 89,8%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 87,8%. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 99,5%. Все они работают в штатном режиме.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 91%. Оба объекта работают в штатном режиме.

75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Министерство водных ресурсов и ирригации разработало Комплексный план развития водной отрасли РК на 2024-2028 годы. Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 июня.

На сегодня на территории страны насчитывается 13 366 гидротехнических сооружений: водохранилищ — 405, дамб — 247, плотин — 461, гидроузлов — 118, прудов-накопителей — 271, оросительных каналов — 8577 и других гидротехнических сооружений — 3287.