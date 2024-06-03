75 млрд кубометров воды скопилось в водохранилищах РК

75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Причем, более 12 млрд из накопленной воды - паводковая, передает агентство Kazinform.

В прошлом году на всю сферу сельского хозяйства республики было использовано 14 млрд кубометров воды. А вся страна по итогам 2023 года использовала 24,4 млрд кубометров воды.

Отметим, что в общей сложности водохранилища Казахстана могут вместить 89 млрд кубометров воды.