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    17:17, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    75 млрд кубометров воды скопилось в водохранилищах РК

    Астанинское водохранилище
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Причем, более 12 млрд из накопленной воды - паводковая, передает агентство Kazinform.

    В прошлом году на всю сферу сельского хозяйства республики было использовано 14 млрд кубометров воды. А вся страна по итогам 2023 года использовала 24,4 млрд кубометров воды.

    Отметим, что в общей сложности водохранилища Казахстана могут вместить 89 млрд кубометров воды.

    — Кроме того, работа по сбору паводковой воды продолжается. В озеро Балхаш с начала паводковой ситуации на сегодня направлено 3,3 млрд кубометров воды, в Каспийское море около 6 млрд кубометров воды, — отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Каспийское море Водохранилище Паводки
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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