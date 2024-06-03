75 млрд кубометров воды скопилось в водохранилищах РК
75 млрд кубометров воды собрано в водохранилищах страны. Это на 15 млрд кубометров больше, чем в прошлом году. Причем, более 12 млрд из накопленной воды - паводковая, передает агентство Kazinform.
В прошлом году на всю сферу сельского хозяйства республики было использовано 14 млрд кубометров воды. А вся страна по итогам 2023 года использовала 24,4 млрд кубометров воды.
Отметим, что в общей сложности водохранилища Казахстана могут вместить 89 млрд кубометров воды.
— Кроме того, работа по сбору паводковой воды продолжается. В озеро Балхаш с начала паводковой ситуации на сегодня направлено 3,3 млрд кубометров воды, в Каспийское море около 6 млрд кубометров воды, — отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.