Новые квартиры получили пострадавшие от паводка дачники в Уральске

В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.

Фото: акимат ЗКО

Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Также, в соответствии с поручением главы Правительства, финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.

Фото: акимат ЗКО

Домик на дачном участке жителя Уральска Ризабека Айткалиева, которое являлось его единственной жилплощадью, был признан непригодным. Мужчина въехал в свою новую квартиру и поблагодарил за помощь со стороны государства.

Фото: акимат ЗКО

- Мы с супругой жили на 2-м дачном участке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка, но государство не оставило нас без помощи - сегодня мы заселяемся в новую квартиру. Спасибо нашему Президенту, - сказал Ризабек Айткалиев.

Фото: акимат ЗКО

Одна из новоселов - Рита Ералиева. В ее семье тоже большой повод для радости.

- Тяжелые дни позади. Мы не теряли надежды на лучшее. Поддержка со стороны государства стала нам подспорьем, - сказала она.

Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения считаются единственным жильем, продолжается.