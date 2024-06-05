Новые квартиры получили пострадавшие от паводка дачники в Уральске
В Уральске 52 дачника, единственное жилье которых признано непригодным из-за паводка, получили новые квартиры, приобретенные на спонсорские средства, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Западно-Казахстанской области.
Глава государства поручил оказать соответствующую помощь пострадавшим от паводка жителям. Также, в соответствии с поручением главы Правительства, финансовые организации и спонсоры оказывают помощь пострадавшим жителям региона.
Домик на дачном участке жителя Уральска Ризабека Айткалиева, которое являлось его единственной жилплощадью, был признан непригодным. Мужчина въехал в свою новую квартиру и поблагодарил за помощь со стороны государства.
- Мы с супругой жили на 2-м дачном участке. Наш единственный дом был затоплен во время паводка, но государство не оставило нас без помощи - сегодня мы заселяемся в новую квартиру. Спасибо нашему Президенту, - сказал Ризабек Айткалиев.
Одна из новоселов - Рита Ералиева. В ее семье тоже большой повод для радости.
- Тяжелые дни позади. Мы не теряли надежды на лучшее. Поддержка со стороны государства стала нам подспорьем, - сказала она.
Деятельность по приобретению и строительству новых домов для дачников Уральска, чьи строения считаются единственным жильем, продолжается.