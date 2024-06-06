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    11:56, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform
    В Петропавловске новоселье отмечают 53 семьи, чье жилье разрушила вода во время паводка. Сегодня они получили ключи от новых домов, которые за 40 дней построили в микрорайоне Бирлик, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В новом микрорайоне с сегодняшнего дня будет кипеть не только стройка. Более 50 семей, кому торжественно вручили ключи от домов аким области Гауез Нурмухамбетов и заместитель председателя фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаева, готовятся к переезду.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Интернациональная семья Алдекеевых семь лет прожила в микрорайоне Подгора. Их дом по улице Коминтерна одним из первых оказался под водой.

    - Наш дом был хорошим. В нем произошло много хорошего для семьи. Прикипели к нему. Когда случилась беда, нас не оставили без внимания. Мы сразу с женой решили, что от квартиры откажемся, будем ждать, когда построят дома. Одними из первых подали заявку. Дом просторный, современный. Мы довольны. День-два и будем переезжать. Планируем разбить сад, высадить яблони, зону отдыха для внуков, - рассказал глава семьи Оразгали Алдекеев.

    Все это время семья проживала в эвакуационном пункте. Несказанно рады, что в ближайшие дни переедут в свой дом.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Семья Тучиных - соседи Алдеекевых. Первым в дом запустили кота Ваську. Рыжий питомец к новому жилью еще будет привыкать, но уже по-хозяйски обходит комнаты. Сами Тучины не могут сдержать слез радости и печали. Их дом, в котором родился глава семьи, дети и внуки по улице Рыжова в микрорайоне Хромзавод, разрушила вода. В новый дом переехать намерены буквально завтра.

    - Мысленно уже здесь. Мы всегда жили в частном доме. Для нас квартира - замкнутое пространство. Все печали оставим в прошлом. Все будет хорошо - уверена Ирина Тучина.

    Радуется новому дому бабушки и дедушки внук Матвей. Он уже оценил новую спортивную и игровую площадку, которые как раз находятся напротив дома. К тому же дедушка обещал бассейн установить на участке.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Во время торжественной церемонии вручения ключей аким области отметил, что всего в микрорайоне построят 700 домов. Первые возвели всего за пять недель на средства фонда «Қазақстан халқына». Деньги выделили инвесторы: председатель совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким, председатель совета директоров корпорации Kazakhmys Эдуард Огай и председатель правления Kazminerals Эльдар Мамедов, председатель правления фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев и акционер группы компаний ЦАЭК Сергей Кан.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Учредитель североказахстанского завода ЗИКСТО Сергей Павлингер приобрел бытовую технику и мебель для новосёлов.

    - Уже около 300 семей подали заявку на получение новых домов в этом микрорайоне, где будут проживать до трех тысяч человек. Это будет настоящий мини-городок с развитой инфраструктурой. На средства меценатов уже начато строительство детского сада. Идет возведение комфортной школы. Будем и дальше развивать здесь инфраструктуру, - сказал Г.Нурмухамбетов.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

    Напомним, для тех, кто не готов переехать в новый микрорайон, приобретают квартиры.

    В нынешний паводок в Северо-Казахстанской области от наводнения пострадали 3 898 домов, из них 1 720 не подлежат восстановлению. Большая часть - в Петропавловске.

    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform
    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform
    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform
    Пострадавшие в паводок семьи получили новые дома в Петропавловске
    Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Недвижимость Регионы Жилье Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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