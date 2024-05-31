Мы не ожидали так быстро получить квартиру – семья из Петропавловска

Семья Маневич из Петропавловска оказалась одной из тех, чей дом разрушила вода во время паводка. Менее чем через два месяца после наводнения они въехали в новую квартиру, приобрести которую помогли спонсоры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дом по улице Коминтерна, 61/2 в микрорайоне Подгора готовится к сносу. Выбитые окна, двери, сломанная мебель, детские игрушки под слоем ила, открытые дверцы шкафа, из которого даже одежду не успели забрать. Дарья Маневич не может сдержать слез. В этом доме они с мужем и сыновьями 12-ти и 5-ти лет прожили три года.

- Дом покупали в рассрочку на пять лет. У нас были три комнаты: зал, наша спальня и детская. Тяжело было смотреть, как все это уходило под воду. Дом затопило быстро. Почти ничего не забрали... Здесь остались не только наши вещи, но и воспоминания, - делится Д.Маневич.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

Потоки воды развернули стены дома. Было очевидно, что жить в нем не представляется возможным.

- Через три недели нас вызвали в акимат. Рассрочку мы выплатили, дом оформили на себя и начали искать квартиру. Нашли в центре трехкомнатную. Долго не выбирали, она сразу понравилась. Акимат одобрил. Готовимся к переезду. Не ожидали, что все так быстро получится. Думали, не раньше осени. На приобретение и оформление ушли считанные дни. Спасибо большое компании KAZ Minerals за то, что помогли нам, - сказала Д.Маневич.

Представители компании KAZ Minerals несколько дней находились в Петропавловске. Встречались с пострадавшими, сотрудниками оперативных штабов, госслужащими.

- Мы хотели своими глазами посмотреть, какая обстановка в области, какие усилия предпринимают местные исполнительные органы. Ознакомились с алгоритмами оценки и компенсации, приобретения жилья. Для нас важно, чтобы процесс был понятным и прозрачным на всех этапах. Посетили объекты инфраструктуры, пострадавшие во время паводков, - отметил председатель комитета по социальным инвестициям Группы KAZ Minerals Александр Хегай.

Квартира для семьи Маневич – одна из первых приобретенных за счет средств медедобывающей компании. Первый транш KAZ Minerals перечислила на счета корпоративного фонда.

Фото: Олеся Жуковень / Kazinform

- Поступило более 6,5 млрд тенге. Основные благотворители - Группа KAZ Minerals и Каспи банк. KAZ Minerals направил средства на закуп квартир для пострадавших от паводка. Закупили 73 квартиры на более чем 1,5 млрд тенге. В ближайшие дни планируется приобретение еще около 30 квартир, - проинформировал исполнительный директор фонда QYZYLJAR ASAR Канат Омаров.

В Северо-Казахстанской области от наводнения пострадали 3 898 домов, из них 1 720 не подлежат восстановлению.