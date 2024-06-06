Советские мультфильмы планируют перевести на казахский язык

Министерство культуры и информации намерено заняться переводом и дубляжом советских мультфильмов на казахский язык для показа нашей аудитории, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения Закона «О масс-медиа» сенатор Жана Асанова поинтересовалась у представителя Министерства культуры и информации:

«Как вы относитесь к вопросу возвращения на экраны советских мультфильмов?»

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил, что ведомство рассматривает вопрос перевода на казахский язык этих мультфильмов.