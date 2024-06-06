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    12:19, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Советские мультфильмы планируют перевести на казахский язык

    Советские мультфильмы планируют перевести на казахский язык
    Фото: pexels.com

    Министерство культуры и информации намерено заняться переводом и дубляжом советских мультфильмов на казахский язык для показа нашей аудитории, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения Закона «О масс-медиа» сенатор Жана Асанова поинтересовалась у представителя Министерства культуры и информации: 
    «Как вы относитесь к вопросу возвращения на экраны советских мультфильмов?»

     Вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил, что ведомство рассматривает вопрос перевода на казахский язык этих мультфильмов.

    — Касательно ретрансляции детских сказок. Учитывая, что мы тоже конец и закат эпохи застали, когда советские мультфильмы были актуальны, моя личная точка зрения, что они в большей части соответствуют ценностям труда, уважения к близкому, любви к родине. Мы будем работать над этим. Единственное, не ретрансляцию, мы будем осуществлять перевод, то есть из архива перевод на государственный язык и усилять именно в работе по социальной сети, потому что большая часть подрастающего поколения, это от 3 до 18 лет,  сидит в социальных сетях. Поэтому вопрос перевода и дубляжа обязательно возьмем на контроль, — пояснил Канат Искаков. 

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Минкультуры и информации Дети Связь, ТВ, IT Анимация Телевидение
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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