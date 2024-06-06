Советские мультфильмы планируют перевести на казахский язык
Министерство культуры и информации намерено заняться переводом и дубляжом советских мультфильмов на казахский язык для показа нашей аудитории, передает корреспондент агентства Kazinform.
На пленарном заседании Сената в ходе рассмотрения Закона «О масс-медиа» сенатор Жана Асанова поинтересовалась у представителя Министерства культуры и информации:
«Как вы относитесь к вопросу возвращения на экраны советских мультфильмов?»
Вице-министр культуры и информации Канат Искаков ответил, что ведомство рассматривает вопрос перевода на казахский язык этих мультфильмов.
— Касательно ретрансляции детских сказок. Учитывая, что мы тоже конец и закат эпохи застали, когда советские мультфильмы были актуальны, моя личная точка зрения, что они в большей части соответствуют ценностям труда, уважения к близкому, любви к родине. Мы будем работать над этим. Единственное, не ретрансляцию, мы будем осуществлять перевод, то есть из архива перевод на государственный язык и усилять именно в работе по социальной сети, потому что большая часть подрастающего поколения, это от 3 до 18 лет, сидит в социальных сетях. Поэтому вопрос перевода и дубляжа обязательно возьмем на контроль, — пояснил Канат Искаков.