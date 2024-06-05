Зарплату Станислава Черчесова прокомментировали в Минтуризма РК

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев прокомментировал размер зарплаты Станислава Черчесова, назначенного главным тренером национальной сборной Казахстана по футболу, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Согласно действующему закону, каждая федерация подает свое предложение по главному тренеру. После ухода М.Адиева федерация направила нам свое предложение. Мы рассмотрели и согласились с этим предложением. А вот его зарплата и другие вопросы будут решаться федерацией, - сказал вице-министр, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса.

Серик Жарасбаев отметил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о размере зарплаты С.Черчесова, опубликованную в СМИ.

- Потому что это должно быть запрошено официально через федерацию футбола. Давайте совместно спросим у федерации, как и на каких условиях она была назначена. По закону данные о зарплате каждого являются конфиденциальными. Это все прописано в договоре. Поэтому я считаю, что вопрос нужно задать через федерацию. Если она выплачивается из бюджета, народ имеет право это знать. А если она оплачивается федерацией из частных источников, то это должно рассматриваться согласно законодательству, - заявил вице-министр туризма и спорта.

Ранее в СМИ была опубликована информация о предполагаемой зарплате российского специалиста. Называлась сумма в 1,2 млн евро в год.

Однако позже в Казахстанской федерации футбола выступили с заявлением по этому поводу.

- Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена, - заявили в ведомстве.

Сообщалось, что Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу.