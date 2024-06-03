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    16:26, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Станислав Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана по футболу

    Станислав Черчесов назначен главным тренером сборной Казахстана по футболу
    Фото: kff.kz

    На должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен российский специалист Станислав Черчесов, передает агентство Kazinform. 

    В бытность футболистом Станислав Черчесов выступал за такие клубы, как «Спартак» (Орджоникидзе), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва) и «Динамо» (Дрезден).

    В качестве тренера работал в таких российских командах, как «Спартак» (Москва), «Жемчужина», «Терек», «Амкар», «Динамо» Москва. Также Станислав Черчесов возглавлял польскую «Легию», сборную России и венгерский «Ференцварош».

    Достижения в тренерской карьере:

    Серебряный призер чемпионата России (2007)

    Чемпион Польши (2015/16)

    Обладатель Кубка Польши (2015/16)

    1/4 финала Чемпионата мира-2018 (сборная России)

    Чемпион Венгрии (2021/22, 2022/23)

    Обладатель Кубка Венгрии (2021/22)

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Назначения
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Гульжан Тасмаганбетова
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