КФФ сделала заявление по зарплате Черчесова в сборной

Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу распространенной в соцсетях информации о предполагаемой заработной плате Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передает агентство Kazinform.

Некоторые источники в качестве предполагаемой зарплаты российского специалиста называли сумму 1,2 миллиона евро в год.

- Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств, - говорится в официальном заявлении КФФ.

В КФФ также добавили, что контракт с экс-главным тренером сборной Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию.

Напомним, на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен 60-летний российский специалист Станислав Черчесов.