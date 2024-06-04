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    23:10, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    КФФ сделала заявление по зарплате Черчесова в сборной

    Станислав Черчесов
    Фото: Александр Федоров, «СЭ» sport-express.ru

    Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением по поводу распространенной в  соцсетях информации о предполагаемой заработной плате Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    Некоторые источники в качестве предполагаемой зарплаты российского специалиста называли сумму 1,2 миллиона евро в год. 

    - Информация в некоторых средствах массовой информации о заработной плате нового главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова не соответствует действительности и существенно завышена. Заработная плата специалиста не подлежит разглашению в связи с конфиденциальностью условий контракта. Финансирование данного контракта не осуществляется за счет бюджетных средств, - говорится в официальном заявлении КФФ.

    В КФФ также добавили, что контракт с экс-главным тренером сборной Магомедом Адиевым был расторгнут по обоюдному согласию.

    Напомним, на должность главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу назначен 60-летний российский специалист Станислав Черчесов.

     

    Теги:
    Спорт Футбол Зарплата
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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