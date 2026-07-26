Форум межрегионального сотрудничества и предвыборная кампания — чем запомнилась казахстанцам уходящая неделя

На минувшей неделе казахстанцы следили за визитом Президента страны Касым-Жомарта Токаева в Россию на Форум межрегионального сотрудничества двух стран и набирающей обороты предвыборной кампанией, а также бурно обсуждали итоги чемпионата мира по футболу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Визит в Омск

25 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Президента страны встретили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне. В медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец Главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июнь 1945 года.

Фото: Акорда

Далее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

— Мы являемся очень крупными торговыми партнерами. В 2025 году объем торговли составил около 28 миллиардов долларов, причем тенденция этого года крайне положительная. В сравнении с пятью месяцами 2025 года эти пять месяцев показали хороший рост взаимной торговли, — сообщил Президент Казахстана.

Фото: Акорда

Президент Казахстана высказал свою позицию по вопросу урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

— И просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты. И затем уже, естественно, под гарантии великих держав, включая Россию, дальше двигаться в сторону долгожданного мира, — сказал Токаев.

В рамках встречи с Касым-Жомартом Токаевым на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества. Отдельно российский лидер остановился на укреплении культурно-гуманитарного взаимодействия и активном взаимодействии двух стран на международной арене, в региональных организациях, в том числе в рамках председательства России в этом году в ОДКБ, а Казахстана — в ЕАЭС. В ходе беседы главы государств обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики, космоса, сельского хозяйства.

Фото: Акорда

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарной сессии Форума. Мероприятие было посвящено теме «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества». Глава Казахстана отметил в выступлении, что именно практическое взаимодействие регионов обогащает двустороннюю повестку конкретным содержанием, придает сильный импульс поступательному развитию казахстанско-российского сотрудничества.

Сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием, сообщил Касым-Жомарт Токаев. Президент назвал проект строительства в Казахстане первой атомной электростанции при участии международного консорциума во главе с Росатомом показателем поистине стратегического характера двустороннего сотрудничества.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор «Казахстан — Россия». По его мнению, двум странам, имеющим самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента. Президент подчеркнул, что большое внимание уделяется развитию коридора Север — Юг, по которому в прошлом году отмечался рост перевозок. Другим важным маршрутом он обозначил коридор «Западная Европа — Западный Китай». По его словам, реконструкция дороги Актобе — Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность.

Также Касым-Жомарт Токаев предложил разработать совместную Программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием «500+». Данная инициатива предусматривает поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными с Казахстаном городами России с населением свыше 500 тысяч человек.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин были ознакомлены с проектами, направленными на обеспечение прозрачности товарооборота, цифровизацию перевозочного процесса и повышение безопасности автомобильных перевозок.

В ходе визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев преподнес Президенту России Владимиру Путину картину, на которой изображены Шокан Уалиханов и Федор Достоевский. Шокан Уалиханов — выдающийся казахский ученый, востоковед, офицер разведки, этнограф и просветитель. Его талант высоко оценивали современники: Потанин, Пржевальский, Семёнов-Тян-Шанский, а также Федор Достоевский, который называл его «гордостью степи».

Фото: Акорда

Выборы-2026

Еще одной важной темой уходящей недели стала подготовка к выборам в Курултай, запланированным на 23 августа 2026 года. В ходе голосования предстоит избрать 145 депутатов Курултая, срок полномочий которых составит пять лет.

Фото: Kazinform / ИИ

На минувшей неделе к 76 аккредитованным международным наблюдателям на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан добавилось еще 10. В их числе представители Индии, Индонезии, Малайзии и Узбекистана. Таким образом, общее число аккредитованных международных наблюдателей составило 86 человек.

Уже сформированы участковые комиссии за рубежом для выборов депутатов Курултая. Для обеспечения открытости и прозрачности избирательного процесса Министерство иностранных дел Республики Казахстан проинформировало о составе, месте их нахождения и графике работы.

Также МИД Казахстана открыл аккредитацию для иностранных СМИ для освещения выборов в Курултай. Допускается сопровождение представителя иностранных СМИ одним переводчиком при предъявлении документа, удостоверяющего личность последнего.

Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала партийные списки всех семи политических партий, допущенных к выборам в Курултай. На 145 депутатских мест претендуют 545 кандидатов. Таким образом, конкурс составляет около 3,8 кандидата на один депутатский мандат. Самым многочисленным стал список партии «Әділет» — 186 кандидатов, что составляет более трети от общего числа зарегистрированных претендентов. Далее следуют Respublica — 75 кандидатов, Народная партия Казахстана — 72, «Ауыл» — 69, «Ақ жол» — 63, «Байтақ» — 47 и ОСДП — 33 кандидата.

Фото: Kazinform / ИИ

Партийные списки объединяют представителей различных профессий и отраслей, в том числе депутатов, предпринимателей, общественных деятелей, спортсменов, журналистов, экологов, врачей, учителей, инженеров, юристов, представителей сфер образования, науки, медицины, культуры, IT, государственного сектора.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Казахстана уже провела жеребьевку, по итогам которой определен порядок размещения политических партий в избирательном бюллетене:

Партия «Әділет»;

Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП);

Казахстанская партия зеленых «Байтак»;

Народная партия Казахстана;

Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл»;

Демократическая партия Казахстана «Ак жол»;

Партия Respublica.

С 18:01 23 июля в Казахстане официально стартовал период предвыборной агитации, который продлится до 00:00 22 августа. В Генеральной прокуратуре призвали участников избирательного процесса, СМИ и пользователей онлайн-платформ строго соблюдать требования выборного законодательства и предупредили об ответственности за их нарушение.

Во второй день предвыборной агитации внимание партий заметно сместилось от торжественных церемоний к практической работе в регионах: кандидаты вышли на первые встречи с избирателями, начали поездки по областям, посещение предприятий и отраслевых площадок. Подробнее, как каждая партия ведет свою агиткампанию, вы можете прочесть в материале нашего корреспондента по ссылке.

От креативной индустрии до внесения в список ЮНЕСКО

По инициативе и при непосредственной поддержке Главы государства Касым-Жомарта Токаева скальные мечети Мангистау (Бекет ата, Шопан ата, Қараман ата, Шақпақ ата, Сұлтан Үпі) были внесены на минувшей неделе в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Ерлан Карин. Такое решение принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в городе Пусане.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Среди новостей в культурной жизни Казахстана важным стал запуск единой цифровой платформы креативных индустрий QazaqCreative, осуществленный корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации РК. Платформа создана на базе портала QazaqCulture и станет единой цифровой экосистемой для регистрации субъектов креативных индустрий, взаимодействия с государством и расширения доступа к мерам поддержки.

Фото: Акорда

В этой связи внесены изменения в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан «Об утверждении перечня видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии». Поправки расширили перечень видов экономической деятельности (ОКЭД), относящихся к креативной индустрии, с 43 до 53 видов. К примеру, издательское дело, реклама и радиовещание вошли в креативную индустрию Казахстана.

Итоги ЧМ и победы казахстанцев

В минувший понедельник страна обсуждала чемпионат мира по футболу, который проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Испании стала победителем чемпионата, обыграв в финале действующего чемпиона мира — команду Аргентины. Финальный матч прошел на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США) и завершился победой испанцев со счетом 1:0 по итогам дополнительного времени.

Фото: fifa.com

Президент Казахстана поздравил Испанию с победой. Глава государства направил телеграмму Королю Испании Фелипе VI, пожелав успехов в его созидательных начинаниях, а дружественному испанскому народу — благополучия и процветания.

По итогам чемпионата нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу 2026 года. Французский форвард завершил турнир с 10 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами в восьми матчах, завоевав «Золотую бутсу» чемпионата мира.

Фото: FIFA

Обладателем «Серебряной бутсы» стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. На его счету восемь голов и четыре голевые передачи в восьми встречах. Третье место в списке лучших бомбардиров разделили полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем и нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, забившие по семь мячей.

Международная федерация футбола (ФИФА) признала защитника сборной Испании Пау Кубарси лучшим молодым игроком чемпионата мира 2026 года. 19-летний центральный защитник провел на турнире все восемь матчей. Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес в финальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года против Испании совершил 11 сейвов, что превышает показатель испанского вратаря Уная Симона за весь турнир. Полузащитник и капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Между тем, сборная Казахстана по футболу сохранила позиции в рейтинге ФИФА на фоне триумфа Испании и взлета Норвегии на чемпионате мира-2026. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) опубликовала обновленный табель о рангах по итогам завершившегося чемпионата мира 2026 года. Результаты главного футбольного турнира планеты привели к тектоническим сдвигам на вершине таблицы, однако национальная сборная Казахстана сумела удержать свои прежние позиции. Главная команда страны по-прежнему занимает 111-е место в мировом рейтинге.

Еще одна новость мира спорта, обсуждаемая на минувшей неделе, — отказ от титула чемпиона мира по боксу Жанибека Алимханулы, который отбывает годичную дисквалификацию с декабря 2025 года. До настоящего момента он был единственным действующим чемпионом мира по боксу из Казахстана. Но 21 июля 2026 года он перестал им быть: WBO приняло заявление казахстанского боксера о его добровольном отказе от пояса. Отказываясь от титула чемпиона мира в среднем весе, Жанибек Алимханулы подал прошение о пересмотре мирового рейтинга в суперсреднем весе по версии WBO, попросив включить его в данную весовую категорию.

Фото: janibek_alimkhanuly/ instagram

На уходящей неделе также завершился первый инспекционный визит делегации Олимпийского совета Азии в Алматы в рамках подготовки к 10-м зимним Азиатским играм 2029 года. В ходе визита делегация ОСА осмотрела ряд спортивных объектов города и горного кластера, включая Халык Арену, Алматы Арену, высокогорный открытый каток «Медеу», горнолыжный курорт «Шымбулак», международный комплекс для прыжков с трамплина «Сункар» и Дворец спорта им. Балуана Шолака. В Олимпийском совете Азии сообщили, что их представители положительно оценили спортивную инфраструктуру города и готовность к проведению Игр, учитывая существующее спортивное наследие.