Товарооборот Казахстана и России приблизился к $28 млрд

Глава государства принял участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарной сессии XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Мероприятие посвящено теме «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества».

В начале выступления Глава нашего государства выразил признательность Президенту России и руководству Омской области за бережную память о всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая и его отца Кемеля Токаева, который проходил здесь лечение после тяжелейшего ранения на территории Польши в составе Второго Белорусского фронта.

Далее в выступлении было отмечено, что именно практическое взаимодействие регионов обогащает двустороннюю повестку конкретным содержанием, придает сильный импульс поступательному развитию казахстанско-российского сотрудничества.

— Отношения между нашими государствами достигли беспрецедентно высокого уровня. Это результат больших усилий и глав государств, и правительств, и местных региональных властей, и, конечно, парламентов двух стран. Мой государственный визит в Россию в ноябре прошлого года и государственный визит Президента Владимира Путина в Казахстан в мае текущего года стали в этом плане историческими. Подписанные по итогам этих визитов Декларация о переходе межгосударственных отношений на новый уровень стратегического партнерства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства заложили новый мощный фундамент созидательного сотрудничества и совместного прогресса наших стран на десятилетия вперед. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем ключевым направлениям. Россия — крупный торговый партнер Казахстана. Двусторонний товарооборот в прошлом году приблизился к 28 миллиардам долларов. Благодаря общим усилиям этот показатель неуклонно растет: за первые пять месяцев текущего года объем взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Президент Казахстана возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть заморозку конфликта между Россией и Украиной.